A Torino in vendita villa commissionata da Agnelli: quanto costa

A Torino è in vendita la villa commissionata dal senatore Giovanni Agnelli, situata a pochi passi dalla Basilica di Superga: il prezzo la storia

A Torino è in vendita una villa ricca di storia e fascino: è la residenza che si trova a due passi da Superga, commissionata nel 1937 dal senatore Giovanni Agnelli.

Torino, in vendita la villa commissionata da Giovanni Agnelli: il prezzo

La storica villa voluta da Giovanni Agnelli è immersa tra i boschi delle colline torinesi e gode di scorci panoramici: in vendita un appartamento di pregio ricavato all’interno della residenza fatta costruire nel 1937. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, la proprietà si trova nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty al prezzo di 1,75 milioni di euro.

La villa è situta nella strada comunale di Superga e si inserisce in uno dei contesti più suggestivi delle colline torinesi, a pochi minuti dalla Basilica e con una vista senza eguali che arriva fino al Monviso. La villa nacque come un progetto speciale del senatore Agnelli che acquistò una vecchia cascina, affidando all’architetto Carlo Chevalley l’incarico di realizzare una nuova casa destinata alla nipote.

L’appartamento in vendita si sviluppa su 390 metri quadrati e conserva ancora molti degli elementi originali, dagli ambienti di rappresentanza al salone con camino, così come lo studio e la sala da pranzo. Gli ambienti sono impreziositi da stucchi d’epoca, parquet storici e camini, rigorosamente originali.

Presente anche uno splendido giardino con vista sul paesaggio collinare, La zona notte, invece, è costituita da una suite padronale con cabina armadio e bagno privato, e una seconda camera con un ulteriore bagno. A completare la casa troviamo una cucina separata e funzionale e diversi locali di servizio.

La proprietà fatta costruire dal senatore Giovanni Agnelli fa parte a sua volta di un complesso esclusivo immerso nel verde, con un parco privato, una piscina, un campo da tennis, spazi comuni attrezzati e numerosi posti auto coperti.

Il dono di nozze per la nipote

Come già accennato in precedenza, la villa in vendita venne commissionata dal senatore Giovanni Agnelli che acquistò una vecchia cascina per poi affidare la sua trasformazione all’architetto Chevalley, con un intento ben preciso: farne un dono di nozze per la nipote.

Nel corso degli anni la villa ha cambiato diversi proprietari, tra i quali Marco Camerana, figura di rilievo nella scena imprenditoriale torinese. La casa è diventata un punto d’incontro formale per ambienti culturali e creativi e ha ospitato anche personalità internazionali della musica e dell’arte: tra gli esempi più noti c’è quello di Lou Reed.

Giovanni Agnelli, al secolo Giovanni Francesco Luigi Edoardo Aniceto Lorenzo Agnelli, fu tra i promotori della Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat), fondata l’11 luglio del 1899. Capostipite della famiglia Agnelli, fu senatore del Regno d’Italia dal 1923 e al 1944.

Lo stesso anno sposò Clara Boselli, figlia di Leopoldo Boselli, avvocato e patriota risorgimentale lombardo: dal matrimonio nacquero Aniceta Caterina Agnelli ed Edoardo Agnelli. Il secondogenito sposò Virginia Bourbon del Monte dei principi di San Faustino e dalla loro unione nacquero Gianni Agnelli, futuro presidente della Fiat, Susanna Agnelli, prima donna ministro degli esteri in Italia, e Umberto Agnelli, a sua volta presidente della Fiat e anche della Juventus.