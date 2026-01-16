Top Employers 2026, le aziende dove si lavora meglio in Italia
di
Ben 144 aziende hanno ottenuto la certificazione Top Employers Italia 2026: sono le migliori dove lavorare nel nostro Paese stando a Top Employers Institute, autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore delle risorse umane. Ecco quali sono le aziende capaci di creare un ambiente di lavoro performante, di coinvolgimento e di crescita per le persone.
POTREBBE INTERESSARTI
-
I migliori spumanti italiani per Natale 2025 e Capodanno
-
Quanto costa comprare una casa in Italia nel 2026: i prezzi
-
Quanto costa il menù di Capodanno 2026 di Cannavacciuolo
-
Quanto costa il Cenone della Vigilia 2025 nei ristoranti stellati
-
Quali tesori sono custoditi nella stazione Colosseo della Metro C
-
Supermercati e centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano
-
Inaugurata la stazione museo Colosseo della Metro C: le immagini
-
Capodanno 2026 Rai e Mediaset: le location in Italia
-
Tutte le location della nuova stagione di 4 Ristoranti di Borghese