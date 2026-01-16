Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Top Employers 2026, le aziende dove si lavora meglio in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Ben 144 aziende hanno ottenuto la certificazione Top Employers Italia 2026: sono le migliori dove lavorare nel nostro Paese stando a Top Employers Institute, autorità globale di riferimento per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore delle risorse umane. Ecco quali sono le aziende capaci di creare un ambiente di lavoro performante, di coinvolgimento e di crescita per le persone.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI