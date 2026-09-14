Timothée Chalamet sulle Dolomiti con un compagno speciale

L'attore Timothée Chalamet ha condiviso su Instagram un post con diverse foto della sua vacanza sulle Dolomiti in compagnia di suo padre

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Timothée Chalamet ha lasciato per qualche giorno i set cinematografici per immergersi nella natura italiana. L’attore franco-americano, diventato una delle star più richieste, ha scelto le Dolomiti per una vacanza all’insegna del trekking. Al suo fianco non c’era la compagna Kylie Jenner, ma un’altra persona molto importante nella sua vita.

La vacanza di Timothée Chalamet sulle Dolomiti con il padre

Timothée Chalamet ha trascorso alcuni giorni sulle Dolomiti insieme al padre Marc Chalamet, che è un giornalista francese. A svelare il viaggio è stato lo stesso attore attraverso un carosello pubblicato su Instagram il 12 settembre 2026, accompagnato dalla frase: “Hiking with dad in the Dolomites”, cioè “facendo trekking con papà sulle Dolomiti”. Una didascalia molto semplice per raccontare un momento lontano dai set cinematografici e dai red carpet.

Nelle varie immagini ci sono diversi selfie di Timothée circondato da boschi e alte cime. Gli scatti successivi mostrano diversi momenti della vacanza, compresi momenti legati al cibo: pranzi tipici, ma anche lui che mangia una pizza e un gelato. Chalamet ha, poi, condiviso un breve video nel quale il padre parla davanti alla telecamera durante una camminata, ma anche una foto dove i due stanno facendo un percorso attrezzati con casco e torcia.

Il nome della località nelle Dolomiti e l’itinerario affrontato non sono stati indicati, quindi non è possibile stabilire con certezza in quale area si siano mossi padre e figlio. Le Dolomiti, però, sono una destinazione da tempo molto amata da vip e personaggi dello spettacolo, non solo in inverno.

Chi è Timothée Chalamet: carriera, film e riconoscimenti

Timothée Hal Chalamet è nato a New York il 27 dicembre 1995. Sua madre, Nicole Flender, è statunitense ed è stata ballerina di Broadway prima di lavorare nel settore immobiliare. Il padre Marc è francese, mentre la sorella maggiore Pauline ha intrapreso a sua volta la carriera di attrice. Cresciuto a New York, Timothée ha frequentato la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Prima di dedicarsi definitivamente alla recitazione sognava anche una carriera nel calcio, sport che continua a seguire con passione.

Dopo alcune apparizioni in pubblicità e serie televisive, tra cui “Homeland”, Chalamet ha ottenuto una parte in “Interstellar”, film del 2014 diretto da Christopher Nolan. Il vero punto di svolta è però arrivato nel 2017 con “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, tratto dal romanzo di André Aciman. In questo caso le riprese si sono svolte per la maggior parte in Lombardia e la sua interpretazione gli ha procurato la prima candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista.

Nello stesso periodo è apparso in “Lady Bird” di Greta Gerwig. Con la regista ha lavorato, poi, nuovamente in “Piccole donne”, accanto a Saoirse Ronan e Florence Pugh. La fama maggiore, però, è forse arrivata interpretando Paul Atreides, protagonista della saga di “Dune” diretta da Denis Villeneuve.

Nel 2023 l’attore ha mostrato una dimensione più leggera interpretando il protagonista di “Wonka”, dedicato al personaggio creato da Roald Dahl. Nel 2025 è stato protagonista e produttore di “Marty Supreme”, diretto da Josh Safdie. La sua interpretazione gli ha permesso di vincere nel 2026 il Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale e di ricevere una nuova candidatura all’Oscar come protagonista.