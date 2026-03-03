Il Times esalta il Lago d'Orta: "Dimenticate Como"

Considerato dal Times il più delizioso d'Italia (e anche il meno affollato), il Lago d'Orta sbaraglia la concorrenza: ecco la perla piemontese

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Tra le tante attrazioni italiane amate dai turisti, soprattutto quelli stranieri, ci sono i grandi laghi del Nord: gli incantevoli paesaggi e i piccoli borghi che si specchiano nelle loro acque sono lo sfondo perfetto per una vacanza da sogno. Dall’esclusivo Lago di Como, con le sue splendide ville antiche spesso meta di molti vip, all’eleganza più raffinata del Lago Maggiore, c’è davvero un’ampia scelta per chi viene in Italia alla ricerca di un soggiorno tra relax e divertimento. Ma c’è un piccolo angolo di paradiso molto meno conosciuto – seppur ancora più romantico: il Lago d’Orta. Scopriamolo insieme.

Il Times elogia il Lago d’Orta

Le regioni del Nord Italia vantano panorami mozzafiato, come quelli delle Alpi che si riflettono nei grandi laghi settentrionali. Queste località sono una vera e propria attrazione turistica, in grado di richiamare viaggiatori che arrivano da ogni parte del mondo. Come il Lago di Como, divenuto famosissimo anche oltreoceano perché da molti anni ospita la meravigliosa Villa Oleandra, appartenente a George Clooney. E che dire del Lago di Garda, con i suoi borghi colorati e le piste ciclabili che offrono mille avventure all’aria aperta? C’è poi il Lago Maggiore, che si divide tra Piemonte, Lombardia e Svizzera.

Ma stavolta, ad attirare l’attenzione dei turisti – e della stampa estera – è una località ancora più incantevole: il Lago d’Orta. “Dimenticate Como, questo è il più delizioso lago italiano” – è il titolo di un servizio pubblicato sul Times, che elogia il Lago d’Orta portandoci per mano in un viaggio tra le sue piccole meraviglie. L’autrice, Estella Shardlow, ha avuto l’occasione di visitare il borgo di Orta San Giulio e le sue immediate vicinanze, rimanendone incantata.

Piazza Motta, fulcro del piccolo paesino lacustre, è cinta da negozi colorati e locali dove assaporare le specialità locali. Inoltre gode di una bellissima vista sulla vicina isola di San Giulio, che ospita un antico monastero benedettino – la si raggiunge in pochi minuti con il traghetto. Orta San Giulio è poi conosciuto anche dai palati più sopraffini: è qui che si trova Villa Crespi, hotel extra lusso che accoglie il ristorante stellato di chef Antonino Cannavacciuolo.

Partendo dal borgo, inoltre, ci si può concedere una splendida passeggiata lungo il pellegrinaggio del Sacro Monte di Orta, un percorso devozionale riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il tragitto si snoda all’interno di una riserva naturale e tocca ben 20 cappelle affrescate, ripercorrendo la vita di San Francesco d’Assisi. lungo tutta la camminata, che dura circa un’ora, si può ammirare il meraviglioso panorama del Lago d’Orta e delle sue montagne.

Dove si trova il Lago d’Orta

Questa magnifica perla si trova in Piemonte, a poca distanza dal Lago Maggiore, tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Qui le Alpi, con il Mottarone e il Monte Rosa in lontananza, fanno da cornice ad un lago che definire delizioso è davvero riduttivo: le sue acque turchesi riflettono la luce del sole e la piccola isola di San Giulio che ne viene lambita è un’oasi verdeggiante. Punto di riferimento è senza dubbio il borgo di Orta San Giulio, con le sue ripide stradine acciottolate che conducono proprio in riva al lago, di fronte all’isolotto.

Vista la sua vicinanza a Milano, sono molti i cittadini che vi arrivano per trascorrere un weekend fuori porta – e alcuni di essi hanno qui anche la loro seconda casa. Tuttavia, il Lago d’Orta resta ancora una località pressoché sconosciuta all’estero, motivo per cui vi aleggia un’atmosfera romantica e tranquilla.