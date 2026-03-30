Il Times celebra Modena: "La pausa in città più chic in Italia"

Il Times ha celebrato la città di Modena: dalla bellezze del suo Centro Storico ai prodotti della tradizione, passando per la mitica Motor Valley

Modena ha conquistato il Times: il celebre quotidiano britannico ha dedicato un articolo alla città emiliana, indicata come la meta perfetta per una gita fuori porta di alto livello.

Il Times ha celebrato lo stile di Modena

Nel lungo articolo a firma della giornalista Julia Brookes, sono state elencate le qualità di Modena a partire dal cibo e dalla ristorazione, con la presenza in città di Osteria Francescana, il locale dello chef stellato Massimo Bottura considerato come uno dei migliori ristoranti al mondo. E non poteva mancare un riferimento alla Motor Valley dove sono nati marchi che hanno fatto la storia dei motori, da Ferrari a Lamborghini, passando per Maserati e Ducati.

“Cibo frugale e auto veloci, questo è il motto di Modena- si legge nel pezzo del Times riportato da ‘ModenaToday’ – Enzo Ferrari costruì qui la sua prima auto, mentre Lamborghini, Maserati, Ducati e Pagani hanno sede nella vicina Motor Valley“.

E ancora: “Tra i tanti chef illustri, Massimo Bottura, il cui ristorante, l’Osteria Francescana, vanta tre stelle Michelin ed è stato due volte nominato miglior ristorante del mondo, si rifornisce ancora di alcuni dei suoi prodotti al mercato coperto della città”.

Grande risalto anche a quello che il Times ha definito come lo stile modenese, elegante ma mai ostentato, per una città “raccolta e raffinata, perfetta da esplorare durante un fine settimana”.

Il viaggio alla scoperta di Modena in due giorni

L’Emilia Romagna è al centro del panorama turistico internazionale: dopo la guida speciale del NYT per visitare Bologna in 36 ore, anche il Times ha dedicato un pezzo a una città emiliana, Modena, indicando un programma per andare alla scoperta delle sue bellezze in due giorni, partendo dal cuore pulsante della città, il Mercato Albinelli, così da iniziare la giornata tra profumi irresistibili e specialità locali, come i tortellini fatti a mano e lo gnocco fritto.

Si prosegue con il Duomo e la Torre Ghirlandina che dominano il Centro Storico con la loro eleganza medievale: per il Times salire fino in cima rappresenta una piccola sfida, ma la vista spettacolare sulla città vale ogni gradino. Il pomeriggio è riservato a una pausa culturale presso la Galleria Estense, dove immergersi tra i capolavori dell’arte e i tanti tesori storici custoditi. La prima giornata si conclude con una capatina in Piazza Grande, con l’atmosfera suggestiva assicurata dalle sue luci soffuse.

Il secondo giorno inizia con la Motor Valley nel territorio della provincia modenese: non si può che partire dai Musei Ferrari tra Modena e Maranello, tappa imperdibile anche per chi non è un appassionato di motori. Tra le tante attività offerta dai Musei Ferrari, per i visitatori c’è anche la possibilità di effettuare un tour panoramico in navetta lungo il viale Enzo Ferrari della fabbrica dove vengono prodotte le vetture della Casa del Cavallino rampante, presente nella classifica delle migliori aziende dove lavorare nel 2026.

Dopo essersi immersi tra la storia, l’innovazione e l’adrenalina dei motori di Maranello, il Times ha consigliato di visitare il Museo dell’Aceto Balsamico: un viaggio affascinante per andare alla scoperta di una delle specialità simbolo del territorio, nonché uno dei prodotti DOP e IGP di maggior valore in Italia. Chiusura con una cena tipica dopo un aperitivo nel centro storico.