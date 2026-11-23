Tim Cook di Apple arriva a Prato e stupisce con una visita tra musei e opere d'arte ma a spiegare il suo viaggio c'è un dettaglio legato alle scarpe

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Sabato 21 novembre 2026, Tim Cook, ex amministratore delegato di Apple e oggi presidente esecutivo, è arrivato a sorpresa a Prato per una visita che ha interessato alcuni dei principali musei della città toscana e che nasconde una curiosità legata a una sua particolare passione.

Perché Tim Cook di Apple è arrivato a Prato

Tra le ragioni della trasferta pratese c’è una particolare esposizione ospitata dal Museo del Tessuto di Prato, che ha accolto il manager americano insieme alla sua scorta. Secondo quanto raccontato dal personale della struttura, l’appuntamento era stato fissato alcuni giorni prima sotto un nome diverso da quello dell’ospite, la cui identità è stata scoperta soltanto al momento dell’arrivo.

Tra i motivi della visita di Cook potrebbe esserci, infatti, Sneaker Revolution, un’esposizione dedicata alla storia delle calzature sportive e alla loro trasformazione in fenomeno culturale, inaugurata il 6 novembre 2026 e visitabile fino al 2 maggio 2027.

Organizzata dalla Fondazione Museo del Tessuto insieme a Beside Arts & Publishing, con la curatela di Arianna Sarti e Francesca Biagioli, la mostra presenta circa cento modelli e documenti che ripercorrono l’evoluzione di queste scarpe nel corso del Novecento fino ai giorni nostri.

La scelta di visitare questa esposizione potrebbe essere legata anche al rapporto professionale che Cook ha con Nike, del cui consiglio di amministrazione fa parte dal 2005 e all’interno del quale ricopre attualmente il ruolo di Lead Independent Director.

Una collaborazione di lunga data che potrebbe contribuire a spiegare il suo interesse per la storia delle calzature sportive e la loro evoluzione, mentre un dettaglio ha reso ancora più curiosa la visita al museo: Cook indossava proprio un paio di sneakers. E infatti, come si legge su ‘La Repubblica’, il museo ha commentato l’incontro con le parole “Una leggenda è passata a trovarci. Ovviamente indossando un paio sneakers”.

Cosa ha fatto Tim Cook durante la sua visita in città

Durante la sua giornata a Prato, Cook ha fatto tappa anche al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, dove è stato accolto dal direttore Stefano Collicelli Cagol, che lo ha accompagnato alla scoperta della collezione permanente e delle esposizioni temporanee. Tra queste figuravano anche le mostre dedicate ad Alex Ayed, Karen Kilimnik e Lorenza Longhi, inaugurate proprio nel fine settimana della visita.

Il percorso è proseguito nel centro storico, dove il presidente esecutivo di Apple ha raggiunto il Museo dell’Opera del Duomo, dove è stato accolto da Veronica Bartoletti, direttrice dei musei diocesani, che lo ha accompagnato alla scoperta delle opere conservate nella struttura. Tra queste figurano le formelle originali del pulpito esterno realizzato da Donatello per la cattedrale pratese, uno dei capolavori che testimoniano il legame della città con la storia dell’arte rinascimentale.

Durante il soggiorno toscano Cook ha trovato anche il tempo per una pausa dedicata alla cucina cinese, scegliendo il ristorante Ravioli di Cristina, situato nei pressi della stazione ferroviaria di Prato Porta al Serraglio.

Le immagini pubblicate sui social dalle istituzioni culturali hanno contribuito a far conoscere la visita, avvenuta a poco più di due mesi dal passaggio di Cook alla presidenza esecutiva del consiglio di amministrazione di Apple, incarico assunto il 1° settembre 2026 dopo quindici anni alla guida dell’azienda. La giornata del 21 novembre ha così riunito in un unico itinerario alcune delle principali realtà museali di Prato, dalla storia della produzione tessile alle testimonianze artistiche del Rinascimento.