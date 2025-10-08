Le location di The Traitors con Alessia Marcuzzi (e la polemica)

Tutto su The Traitors, il nuovo reality show presentato da Alessia Marcuzzi: ecco i concorrenti, il format e la polemica su una delle due location

In Italia è arrivato un nuovo reality show: si chiama The Traitors e vede come partecipanti diversi personaggi famosi. I concorrenti sono divisi tra due fazioni, i leali e i traditori, e dovranno eliminarsi a vicenda.

Lo show, presentato da Alessia Marcuzzi, è composto da sei episodi che verranno trasmessi su Amazon Prime Video. Le puntate del programma sono state girate in due splendidi castelli del Trentino, uno dei quali ha dato anche vita a una polemica.

The Traitors Italia, le location del reality

Sono due le location di The Traitors, il nuovo reality in onda su Amazon Prime Video, una delle piattaforme di streaming preferite dagli italiani. Entrambe si trovano nella Val di Non, in Trentino: parliamo di due antichi castelli, Castel Valer e Castel Nanno.

Castel Valer si trova a Tassullo, nel Comune di Ville d’Anaunia: di origine medioevale, il suo nome deriva molto probabilmente dalla cappella ospitata al suo interno e consacrata a San Valerio. Venne costruito utilizzando pietre di granito trasportate attraverso il Passo del Tonale: si sviluppa attorno al mastio ottagonale che con i suoi 40 metri d’altezza è la torre più alta della provincia di Trento.

A distanza di secoli, Castel Valer è riuscito a mantenere intatto tutto il suo fascino, in virtù di un ottimale stato di conservazione: varcare le sue porte significa fare un vero e proprio viaggio del tempo e vedersi scorrere davanti ai propri occhi un pezzo di storia.

L’altra location del reality show di Prime Video è Castel Nanno, un castello di origine rinascimentale situato nella frazione omonima del Comune di Villa d’Anaunia, sempre in Provincia di Trento. L’edificio è di proprietà privata ma è possibile visitarlo durante alcuni precisi periodi dell’anno e nei fine settimana, grazie a un accordo stipulato dai proprietari con l’APT locale.

Attualmente Castel Nanno si presenta come una residenza cinquecentesca della Val di Non, circondata da una cinta muraria quadrangolare, con quattro torrette in corrispondenza degli angoli. Ai giorni nostri, dell’antico castello medievale, è rimasto solamente il mastio, inglobato all’interno dell’edificio residenziale. Fiore all’occhiello della proprietà è il magico giardino dove un tempo la nobile famiglia dei Madruzzo organizzava feste e balli.

Il cast del reality girato in Trentino e presentato da Alessia Marcuzzi, è composto da: Paola Barale, Filippo Bisciglia, Aurora Ramazzotti, Rocco Tanica, Mariasole Pollio, Michela Andreozzi, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Raiz, Yoko Yamada e Daniele Resconi.

La polemica

Attorno al nuovo reality show The Traitors è scoppiata una polemica: a far discutere sono le location del programma in particolare la concessione di Castel Valer che sarebbe stata negata in un primo momento.

Come riportato dal ‘Corriere del Trentino’, a tal proposito la Consigliera Provinciale del Partito Democratico, Lucia Maestri, ha dichiarato: “Pare che l’ente competente abbia espresso, per ben due volte, un chiaro diniego, motivandolo con ragioni di assenza o comunque grave carenza dei requisiti minimi di sicurezza e agibilità del maniero. Davanti a questa decisione tecnica, che di fatto impediva l’uso del castello e delle sue pertinenze, pare sia stato provvidenziale l’intervento dell’assessora alla Cultura e vicepresidente della Provincia di Trento, Francesca Gerosa, che ha rovesciato la decisione tecnica”.

Puntuale e immediata la risposta di Francesca Gerosa che ha replicato così: “Ho legittimamente rappresentato l’interesse dell’amministrazione a ospitare la produzione in questione, alla luce delle evidenti esternalità positive dal punto di vista della diffusione della conoscenza del bene, dell’economia locale e della visibilità turistica. Il piano tecnico e quello politico devono lavorare insieme per trovare, dove possibile, le soluzioni per portare avanti iniziative che rappresentano un beneficio per il nostro territorio, ovviamente sempre nella tutela del nostro patrimonio culturale”.