Al via le riprese di The Resurrection di Mel Gibson, è polemica

Mel Gibson avvia in Italia le riprese di The Resurrection, sequel che riaccende polemiche e discussioni già emerse all’uscita del primo film

Prevista per marzo 2027 l’uscita della prima parte di ‘The Resurrection’ di Mel Gibson, un progetto che, ancora prima dell’arrivo in sala, appare destinato a far discutere e che si collega idealmente a ‘The Passion of the Christ’, opera che, a oltre vent’anni di distanza, continua a rappresentare un caso cinematografico capace di coniugare successo e dibattito critico.

Perché The Resurrection di Mel Gibson suscita polemiche

Sul piano tematico, ‘The Resurrection’ sarà un’esplorazione dei tre giorni successivi alla crocifissione. Il regista e attore Mel Gibson ha lasciato intendere, in precedenti interviste, che la narrazione includerà sequenze dedicate alla discesa agli inferi e a dimensioni visive dal forte impatto simbolico, prospettiva che, pur rientrando nella libertà creativa, viene accolta con curiosità e cautela.

Il dibattito si concentrerebbe innanzitutto sulle scelte artistiche. Tra i temi più discussi emergerebbe il recasting di Gesù, decisione che segnerebbe il passaggio da Jim Caviezel, volto iconico del primo film, all’attore finlandese Jaakko Ohtonen, sostituzione che, stando alle reazioni online, avrebbe generato commenti contrastanti e acceso confronti tra appassionati e osservatori.

Anche il personaggio di Maria Maddalena vedrà un cambiamento, dato che Monica Bellucci non figurerà nel nuovo cast e il ruolo verrà affidato a Mariela Garriga.

Ulteriori osservazioni riguarderebbero la presenza di Kasia Smutniak, la cui partecipazione sarebbe stata oggetto di commenti in alcuni ambienti cattolici polacchi, in quanto le perplessità espresse si legherebbero alle posizioni personali dell’attrice, considerate da alcuni interlocutori in potenziale contrasto con i contenuti tradizionalmente attribuiti al film.

A riaccendere le polemiche contribuirebbe anche la figura dello stesso regista, da sempre percepita come polarizzante, e a cui si aggiungono le memorie critiche legate al primo film, che aveva all’epoca (‘The Passion’ è uscito nel 2004) suscitato controversie per via di scene considerate di eccessiva crudezza e ampie discussioni culturali legate all’interpretazione della storia biblica.

Dove si svolgono le riprese italiane del film

Le tempistiche di distribuzione del sequel di Mel Gibson indicano un’uscita internazionale articolata in due parti, con il primo capitolo previsto per il 26 marzo in coincidenza con il periodo pasquale e il secondo programmato per il 6 maggio.

Mel Gibson si trova già in questi giorni nella città dei Sassi, per organizzare la fase di preparazione all’avvio delle riprese esterne del film, programmate dal prossimo autunno, quando il regista tornerà nei Sassi, che fungeranno ancora una volta da set naturale.

Il set principale sarà collocato nell’area del Parco della Murgia materana, con lavorazioni previste presso il Belvedere di Murgia Timone, dove la produzione opererà nel rispetto dei vincoli ambientali dell’area protetta, senza realizzare allestimenti scenografici invasivi, in linea con le indicazioni delle autorità locali orientate alla tutela del paesaggio e dell’equilibrio naturale.

Conclusa questa fase, la troupe si sposterà verso Gravina in Puglia e Ginosa, località già scelte in passato dal cinema per la loro conformazione paesaggistica e per la continuità visiva con l’ambientazione lucana. Successivamente, le riprese raggiungeranno il Salento con tappe previste tra Torre Guaceto e la provincia di Brindisi.

Una sessione ulteriore riporterà la produzione in Basilicata; qui Matera resterà il principale set esterno, mentre nuove sequenze verranno girate nel borgo di Craco, scenario frequentemente utilizzato per produzioni cinematografiche grazie alla sua forte identità visiva.

Ad accompagnare il progetto figurerà anche il consulente religioso Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, la cui partecipazione contribuirebbe ad accrescere l’attenzione mediatica attorno al film.