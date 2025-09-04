The Odissey a Lipari è un caso: oggetti di scena nel mare?

Ritrovati scheletri di plastica e altri oggetti nel mare di Lipari, dove ad aprile sono state girate alcune scene del film The Odissey: il caso

Scheletri di plastica e altri oggetti sono stati ritrovati da alcuni sub sui fondali del mare delle isole Eolie: potrebbero essere i resti lasciati dalla produzione del film The Odissey di Christopher Nolan, girato nella splendida location siciliana durante il mese di aprile del 2025.

The Odissey, il caso: oggetti di scena nel mare di Lipari?

A rendere noto l’accaduto è stata Giusi Savarino, assessore regionale all’Ambiente che ha raccolto la segnalazione della capitaneria di Porto di Lipari e tramite un video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook, ha spiegato:

“Ci è arrivata una relazione della Guardia Costiera che parla di rifiuti in plastica ritrovati nei fondali delle acque di Lipari, probabilmente resti di una produzione cinematografica che noi abbiamo autorizzato, con una vinca che però chiedeva un’attenzione alla tutela ambientale. Ho chiesto ad Arpa di andare a verificare che non ci siano danni agli habitat naturali, perché il Governo Schifani, la Regione Siciliana, agevola in tutti i modi le grandi produzioni che scelgono come set la nostra Sicilia, ma pretendiamo rispetto. Le nostre bellezze naturali vanno tutelate da tutti”.

Concetti ribaditi da Giusi Savarino nel post a margine del video: “Ho disposto verifiche ambientali urgenti sui fondali di Pietra del Bagno, dopo la segnalazione della Guardia costiera sulla presenza di materiali di scena non rimossi durante le riprese del film The Odissey. Abbiamo autorizzato la produzione con regole precise per proteggere un’area di straordinario valore naturalistico. Ora, insieme ad Arpa Sicilia, verificheremo subito eventuali danni all’habitat e alle specie marine. La Sicilia è orgogliosa di ospitare grandi produzioni internazionali, ma nessuno può mancare di rispetto al nostro territorio e alle nostre bellezze naturali”.

Le riprese del film The Odissey si sono tenute in Sicilia nel mese di aprile del 2025 e hanno visto impegnate sul set tante star di Hollywood: da Matt Demon a Charlize Theron, passando per Tom Holland, Anne Hataway e Zendaya. In particolare Lipari era stata scelta come location del film per la sua straordinaria bellezza e l’ambientazione ideale al fine di raccontare l’incontro di Ulisse con le sirene.

Quando esce The Odissey

The Odissey è la tredicesima fatica di Christopher Nolan dietro la macchina da presa e la sua uscita in Italia è prevista per luglio 2026. Il film basato sul poema di Omero arriva dopo il grande successo di Oppenheimer, pellicola che ha ottenuto ben 7 premi Oscar su 13 candidature.

Con Oppenheimer Nolan ha ottenuto personalmente due Oscar: miglior regia e miglior film; Cilian Murphy ha vinto la statuetta per il miglior attore protagonista, Robert Downey Jr. per il miglior attore non protagonista, Jennifer Lame per il miglior montaggio, Hoyte van Hoytema per la miglior fotografia e Ludwig Goransson per la miglior colonna sonora.

La carriera di Nolan era iniziata nel 1998 con Following e proseguita con Memento e Insomnia. Il grande successo di pubblico è arrivato con la trilogia di Batman (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno) intervallata da The Prestige e Inception. Dopo Interstellar del 2014, ha diretto Dunkirk e Tenet, quest’ultimo girato in diversi Paesi: Danimarca, Estonia, Regno Unito, Stati Uniti e anche Italia.