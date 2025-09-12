I medici lanciano l'allarme dopo l'annuncio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, circa la volontà di rendere balneabile il fiume Tevere in 5 anni

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato che il fiume Tevere sarà balneabile entro cinque anni: alla notizia le reazioni sono state le più disparate, tra chi non vede l’ora che la Capitale possa seguire l’esempio di quanto già fatto da Parigi con la Senna e chi, invece, sostiene come il progetto sia impraticabile.

Il caso del Tevere balneabile entro 5 anni: l’allarme dei medici

All’annuncio del sindaco di Roma Gualtieri riguardo la volontà di rendere balneabile il fiume Tevere, il presidente di Sima (Società di Medicina Ambientale) ha elencato i rischi del progetto:

“Oggi i rischi per la salute umana legati all’inquinamento del Tevere e delle acque interne sono elevatissimi – le parole di Miani riportate da ‘RaiNews’ – la presenza nelle acque dei fiumi di batteri fecali, come ad esempio l’Escherichia coli, può provocare infezioni gastrointestinali nell’uomo con sintomi come diarrea e vomito. Si possono verificare poi infezioni della pelle e degli occhi per via del contatto con l’acqua contaminata, con conseguenti eruzioni cutanee e infezioni oculari”.

Il presidente di Sima ha poi proseguito spiegando: “Altro rischio importante è la leptospirosi, malattia causata da batteri presenti nell’urina degli animali come ratti e topi, i sintomi includono febbre alta, mal di testa e dolori muscolari. Occorre poi considerare le esposizioni agli inquinanti chimici presenti nelle acque dei fiumi, come metalli pesanti, pesticidi o altre sostanze, i cui effetti nocivi sulla salute non sono immediati ma si riscontrano sul lungo termine”.

Sulla questione balneabilità del Tevere, fiume patrimonio UNESCO, hanno espresso le proprie perplessità anche Francesco Rocca, Presidente della regione Lazio, e Marco Perissa, vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie: “La balneabilità del Tevere è una suggestione – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – tuttavia, le priorità di Roma sono altre, mobilità, decoro urbano, periferie, rilancio di Ostia. Lo ribadiremo al gruppo di lavoro interistituzionale annunciato proprio dal sindaco”.

L’annuncio di Gualtieri

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato la volontà di rendere il fiume Tevere balneabile intervenendo a margine dell’evento ‘La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione’ al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Il primo cittadino ha parlato così del suo progetto:

“Entro cinque anni potremo fare il bagno del Tevere – le parole di Gualtieri riportate da ‘Ansa’ – abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà inter istituzionale, ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca, quindi insieme a governo e Regione questo tavolo lavorerà per gli investimenti necessari. Ci fa piacere aver già rilevato che è assolutamente un obiettivo realizzabile”.

Secondo Gualtieri a Roma “Ci sono alcune zone che in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabile” ma “per avere una balneabilità piena anche del tratto a valle dell’Aniene, sono necessari degli interventi. Alcuni sono già partiti perché la polizia di Città metropolitana sta già realizzando uno screening di tutti gli scarichi sull’Aniene che sono anche fuori dal territorio di Roma Capitale e che sono tra le principali cause della non balneabilità attuale”.