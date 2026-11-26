L’unica Tesla Cybertruck in Italia è stata avvistata per le strade di una piccola città pugliese, dove il suo insolito design ha scatenato il web

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Sembra uscito da un film di fantascienza il Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico di Elon Musk che è stato avvistato per le strade di una piccola città pugliese, dove, secondo la compagna del proprietario, si troverebbe l’unico esemplare presente in Italia.

Dove è stata avvistata la Tesla Cybertruck

Come testimoniano alcune fotografie che ritraggono il veicolo parcheggiato lungo le strade cittadine, è Giovinazzo, comune pugliese affacciato sul mare Adriatico, a pochi chilometri da Bari, la località in cui è comparsa una delle vetture più iconiche e riconoscibili della produzione automobilistica americana degli ultimi anni!

In questa cittadina, conosciuta soprattutto per il suo borgo medievale e le antiche tradizioni marinare, a incuriosire e a generare ilarità e commenti sul web è stato proprio il singolare contrasto tra il contesto urbano pugliese e l’estetica futuristica del veicolo, anche perché la particolarità dell’avvistamento è legata anche alla rarità del modello, che al momento non è commercializzato ufficialmente sul mercato europeo.

L’esemplare fotografato a Giovinazzo proviene direttamente dagli Stati Uniti, dove il prezzo del veicolo può sfiorare i 110mila dollari! A distinguerlo dalle automobili che siamo abituati a incontrare sulle strade italiane è soprattutto la carrozzeria in acciaio inossidabile priva di verniciatura, che conferisce al pick-up a quattro porte un aspetto metallico accentuato dalle superfici geometriche e dai profili angolari.

Proprio le scelte stilistiche adottate dalla casa automobilistica di Elon Musk hanno scatenato una valanga di commenti e critiche sul web! Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, tra gli utenti che hanno commentato le immagini c’è anche chi ha ironicamente domandato: “Ma sono arrivati gli alieni?”, passando per “orribile” fino ad arrivare a “sembra la macchina del morto” (ovvero quella delle automobili utilizzate dalle imprese di onoranze funebri).

Chi ha acquistato la Tesla Cybertruck in Italia

A soddisfare almeno in parte la curiosità di quanti si sono interrogati sulla provenienza dell’insolito pick-up è stata la compagna del proprietario, che è intervenuta direttamente nella discussione online per raccontare le ragioni dell’acquisto e fornire qualche informazione in più sulla persona che ha scelto di importare il veicolo americano.

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il proprietario è un ingegnere meccatronico, del quale il quotidiano non ha reso noto il nome, e la cui formazione professionale avrebbe avuto un ruolo determinante nella scelta di un’automobile tanto particolare, il cui interesse risiede, per l’acquirente, nelle caratteristiche costruttive e nelle tecnologie adottate dalla casa statunitense.

La donna ha infatti spiegato che il compagno “ne ha apprezzato e ne conosce soprattutto l’innovazione tecnologica, i materiali e le soluzioni ingegneristiche che lo rendono completamente diverso da qualsiasi altra auto”, sottolineando come la scelta di acquistare un modello ancora assente dai canali ufficiali di vendita in Europa sia strettamente legata alla sua formazione professionale.

Quanto alle numerose osservazioni sull’estetica del pick-up, la compagna dell’ingegnere ha riconosciuto la legittimità dei gusti personali, pur sottolineando quanto fosse curioso che un’automobile apparentemente così poco apprezzata avesse catalizzato l’attenzione di tanti utenti. È stata sempre lei a precisare che quello avvistato nella cittadina in provincia di Bari sarebbe l’unico esemplare in Italia, una circostanza dichiarata dalla donna e per la quale, al momento, le testate che hanno riportato la notizia non forniscono ulteriori riscontri.