Arriva anche in Italia l'allerta terremoti di Google: come funziona il servizio che in caso di scosse avvisa gli utenti direttamente sullo smartphone

Anche l’Italia entra a far parte della rete di allerta terremoti progettata da Google: l’azienda di Mountain View ha avviato l’attivazione del servizio sul territorio italiano, dopo anni in cui la funzione, pur comparendo nelle impostazioni degli smartphone Android, non era ancora realmente operativa.

Come funziona l’allerta terremoti di Google

Gli utenti non devono installare applicazioni e neanche iscriversi a un servizio: il sistema di allerta dei terremoti viene attivato in maniera autonoma sugli smartphone. Sui dispositivi compatibili, il servizio si trova generalmente nella sezione ‘sicurezza ed emergenza’ sotto la voce allerte terremoti. Per poter ricevere gli avvisi, ovviamente, lo smartphone deve essere collegato alla rete attraverso una connessione Wi-Fi o dati.

Il servizio di Google, colosso presente nella classifica dei brand che valgono di più al mondo nel 2026, rappresenta uno degli esempi più concreti di tech for good, vale a dire la tecnologia costruita con l’obiettivo di avere un beneficio immediato per le persone: la funzione, infatti, può fare la differenza tra la vita e la morte, in momenti in cui anche pochi secondi possono essere fatali.

Gli accelerometri presenti negli smartphone, i sensori che registrano i movimenti del telefono e vengono utilizzati per contare i passi o ruotare lo schermo, sono in grado di rilevare le prime vibrazioni di un terremoto. Nel momento in cui più telefoni fermi nella stessa zona registrano segnali compatibili con un sisma, i dati vengono inviati a Google che stima l’epicentro e l’intensità, per poi far partire un allarme verso le aree che saranno raggiunte dalle scosse più forti.

Un processo, quello appena descritto, che avviene in pochi secondi e può consentire a chi lo riceve di allontanarsi da un’abitazione o da un luogo a rischio per l’arrivo delle scosse. Secondo quanto riferito da Google, sono tre gli avvisi che si possono ricevere sul proprio smartphone: presta attenzione, preparati e agisci.

Il primo è un avviso semplice che si riceve in presenza di scosse di lieve entità e serve a informare le persone che è stato rilevato un terremoto nelle vicinanze. Il secondo, invece, è un avviso dettagliato per scosse più forti. Il terzo, infine, è un avviso a schermo intero che si verifica in caso di scosse da moderate a forti e fornisce consigli immediati su come mettersi al sicuro.

Gli avvertimenti del passato

Il sistema di allerta terremoti di Google opera in più di 200 Paesi in tutto il mondo e nel corso di ottobre 2026 ha superato un miliardo di avvisi inviati. Il servizio ha aiutato tante persone a mettersi al sicuro in concomitanza con un sisma: con il terremoto di magnitudo 6,2 che nel 2025 colpì la Turchia, Android riuscì a individuare l’evento sismico a poco più di cinque secondi dal suo inizio e vennero inviate notifiche a oltre 16 milioni di utenti.

Durante il terremoto che ha colpito il Venezuela, molti abitanti di Caracas hanno raccontato di essere stati avvisati sul cellulare circa trenta secondi prima delle scosse più pesanti. Secondo uno studio condotto da ‘Science’, negli ultimi tre anni gli avvisi per eventi di magnitudo pari o superiore a 4,5 sono stati distribuiti in 98 Paesi.