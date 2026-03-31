Taylor Swift ha origini italiane: ora c'è la prova ufficiale

La conferma sembra essere ora ufficiale: la cantante Taylor Swift ha origini italiane, in particolare da Castelnuovo Cilento, nel salernitano

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La carriera di Taylor Swift è una delle più straordinarie della musica contemporanea. Nata nel 1989 in Pennsylvania, l’artista americana ha conquistato il mondo, vendendo oltre 200 milioni di dischi e collezionando premi prestigiosi come i Grammy Awards. Taylor Swift, però, in Italia non fa parlare solo per la sua carriera nella musica ma anche per le sue origini familiari. In particolare, si è spesso parlato di un possibile legame con l’Italia. Per anni queste voci sono rimaste nel campo delle ipotesi e delle ricostruzioni, ma in questi giorni qualcosa è cambiato e una scoperta sembra aver fornito una prova concreta delle radici italiane della pop star.

La prova ufficiale delle origini italiane di Taylor Swift

Anche Taylor Swift come altre pop star americane ha origini italiane. A confermare la teoria è stato il ritrovamento di un documento storico, ovvero l’atto di nascita del suo trisavolo, Carmine Antonio Baldi. Il documento, datato 1862, è stato recuperato negli archivi del Comune di Castelnuovo Cilento, piccolo borgo della provincia di Salerno. Questa scoperta rappresenta un passaggio fondamentale perché, fino a poco tempo fa, giravano voci ma mancava una conferma ufficiale.

Il documento era, infatti, difficilmente rintracciabile negli archivi statunitensi. Grazie, però, al lavoro congiunto di studiosi in Italia è stato possibile ricostruire con precisione l’albero genealogico della cantante. Secondo quanto emerso, Carmine Antonio Baldi emigrò dall’Italia negli Stati Uniti ancora giovanissimo nel 1876. Pare che da adolescente abbiamo raggiunto dei parenti che si erano già stabiliti in Pennsylvania.

Partito come semplice ragazzo, riuscì nel tempo a costruire un’attività di successo a Philadelphia, dove fondò anche un giornale. Il legame genealogico con Taylor Swift passa così attraverso le generazioni di Carmine Antonio Baldi. Una delle nipoti di Baldi, Rose, si unì poi in matrimonio con Archie Dean Swift. Dalla loro coppia nacque Scott Kingsley Swift, padre della cantante.

Le voci precedenti e il legame di Taylor Swift con l’Italia

Già prima del ritrovamento dell’atto di nascita, esistevano diversi indizi che facevano pensare a un’origine italiana di Taylor Swift. In particolare, il libro “Philadelphia’s King of Little Italy”, scritto dal giudice americano Charles Douglas. L’opera racconta la vita di Baldi e il suo percorso negli Stati Uniti, contribuendo a ricostruire il contesto familiare che, indirettamente, ha portato fino alla nascita della cantante. Proprio questo libro ha avuto un ruolo centrale nel riportare alla luce il legame tra Taylor Swift e il Cilento.

Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale di Castelnuovo Cilento ha deciso di rendere omaggio a Carmine Antonio Baldi dedicandogli una strada. Una scelta simbolica ma significativa, che ha acceso ulteriormente i riflettori su questo legame transatlantico. La pop star sarebbe stata anche invitata a partecipare all’intitolazione, un evento pensato per celebrare la storia di un emigrante diventato simbolo di successo.

Nel corso del tempo si è parlato dei legami tra la cantante e l’Italia, non solo per quanto riguarda le sue origini. Sebbene non esistano conferme ufficiali, più volte è emersa l’ipotesi di un suo interesse per il Lago di Como, una delle mete più amate dalle celebrità internazionali. Secondo il ‘The Sun’, infatti, Taylor avrebbe più volte mostrato interesse per le residenze di lusso poste tra Bellagio e Menaggio.