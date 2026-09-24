Taylor Mega vende la sua casa a Brera a Milano: quanto costa

Il tour pubblicato su Instagram ha già fatto il pieno di visualizzazioni: Taylor Mega mette in vendita la sua casa a Milano, e il prezzo è super

Un lussuosissimo angolo di paradiso nel cuore di Milano, che porta l’impronta di Taylor Mega: la modella e influencer friulana ha deciso di mettere in vendita la sua casa, affidandosi alle esperte mani di Gianluca Torre – uno dei più celebri volti del real estate italiano. Si tratta di un bellissimo appartamento molto luminoso e arredato su misura, situato in una delle zone più eleganti e richieste del capoluogo lombardo. Scopriamo i dettagli della casa di Taylor Mega e il prezzo al quale è in vendita.

Taylor Mega e l’appartamento in vendita a Milano

Il vivace mercato immobiliare di Milano si arricchisce di una nuova perla: Taylor Mega mette in vendita il suo appartamento, un vero e proprio gioiellino situato a Brera. La zona è una delle più esclusive del capoluogo lombardo, centro culturale e alla moda perfettamente collegato al resto della città, dove l’atmosfera è variegata e ricca di stimoli. Qui, la modella e influencer Elisia Todesco – conosciuta con il suo nome d’arte Taylor Mega – ha vissuto per lungo tempo, dopo essere approdata a Milano per studiare e diventare una celebrità nel panorama televisivo italiano.

L’appartamento è davvero molto grazioso e arredato di tutto punto. Ad occuparsi della sua vendita è Gianluca Torre, volto noto sui social e in televisione – è uno degli agenti immobiliari del programma “Case a prima vista” su Real Time. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso il video tour della casa di Taylor Mega a Milano, svelandone i suoi dettagli più affascinanti. Disposto su circa 106 metri quadri, ha un ingresso sull’ampia zona living: è un open space molto luminoso, con ampie vetrate e tendaggi bianchi. Pavimenti in pregiato parquet e mobili bianchi donano ancora più luce all’ambiente, dove predomina un ampio divano con penisola, un raffinato camino in marmo a bioetanolo e una cucina a vista super accessoriata.

La zona notte è ancora più lussuosa: è composta da due camere, grande cabina armadio, bagno padronale, bagno degli ospiti e angolo lavanderia, con lavatrice e asciugatrice a colonna. La master suite, con un letto king size e un’intera parete a specchio, ha l’accesso alla cabina armadio – una vera e propria stanza arredata con armadi a muro – e al bagno esclusivo, in cui dominano il bianco del marmo e i dettagli color oro. In tutto l’appartamento, inoltre, ci sono l’aria condizionata canalizzata e il riscaldamento a pavimento.

Quanto costa l’appartamento di Taylor Mega a Brera

La casa di Taylor Mega è ora sul mercato, e il prezzo non può che essere importante. A svelarlo è Gianluca Torre, al termine del suo video tour che ci mostra ogni dettaglio più lussuoso dell’appartamento: ben 1 milione e 345mila euro. La cifra può sembrare stratosferica, ma si tratta comunque di una proprietà immobiliare di lusso, dalle dimensioni generose (siamo pur sempre nel cuore di Milano!) e situata in una zona molto esclusiva quale è il quartiere di Brera. Inoltre, l’appartamento viene venduto completamente arredato, dal momento che i mobili sono stati realizzati su misura, ed è pronto per accogliere il suo nuovo proprietario, senza bisogno di alcun lavoro aggiuntivo.