Sono stati assegnati anche quest'anno i premi Tavoletta d'Oro per riconoscere le migliori produzioni di cioccolato italiane: ecco tutti i vincitori

Il premio Tavoletta d’Oro è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati al mondo del cioccolato. Anche nel 2026, durante la manifestazione “Cioccolati del Mediterraneo“, è stato assegnato questo riconoscimento che individua le migliori produzioni italiane di cioccolato. Le Tavolette d’Oro, infatti, vengono attribuite dopo un lungo processo di degustazioni e analisi che valutano ogni cioccolato sotto diversi parametri.

Il concorso Tavoletta d’Oro 2026

Il premio Tavoletta d’Oro nasce all’inizio degli anni Duemila dalla Compagnia del Cioccolato, un’associazione che riunisce esperti degustatori, giornalisti gastronomici e appassionati di cacao. Quest’anno l’evento è giunto alla ventiquattresima edizione e si è svolto nel week-end del 7 e 8 marzo 2026, a Maglie (Lecce) durante l’evento “I Cioccolati del Mediterraneo” organizzato presso il Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto (MAITO),

L’idea alla base del concorso è quella di individuare e premiare le migliori produzioni italiane di cioccolato. Ogni anno centinaia di prodotti realizzati da aziende artigianali e grandi marchi vengono analizzati da una giuria composta da esperti del settore. Quest’anno oltre ai premi ordinari è stato assegnato anche un Premio speciale per l’impegno nella salvaguardia e nella diffusione delle varietà di cacao criollo al produttore venezuelano Douglas Dager. Inoltre, sono stati premiati anche Dick Taylor per la tavoletta 72% – Belize Toledo come Cioccolatiere internazionale e Aroko Chocolate con il Premio dedicato all’efficacia comunicativa.

L’evento prevede, inoltre, un ricco programma di attività pensate per coinvolgere il pubblico e avvicinarlo al mondo del cioccolato. Tra i momenti più attesi ci sono stati gli show cooking con maestri cioccolatieri e pastry chef, laboratori didattici dedicati sia agli adulti sia ai bambini ed incontri con esperti del settore.

Tutti i premi e i vincitori della Tavoletta d’Oro 2026

L’edizione 2026 della Tavoletta d’Oro ha premiato numerose categorie di prodotti, confermando la grande varietà del cioccolato italiano. Le categorie spaziano dalle tavolette fondenti alle creme spalmabili, dai gianduiotti alle praline, fino alle produzioni più innovative.

Tra le categorie più prestigiose c’è quella dedicata al cioccolato fondente monorigine, dove vengono premiate le tavolette realizzate con cacao proveniente da una singola area geografica. Grande attenzione anche per le tavolette fondenti ad alta percentuale di cacao, che rappresentano una delle tendenze più diffuse tra gli appassionati.

Un’altra sezione molto amata è quella dedicata al cioccolato al latte, dove vengono valutate preparazioni che combinano cacao e latte con grande equilibrio. Anche qui sono presenti le categorie latte monorigine e latte ad alta percentuale. Non mancano poi le categorie legate alla tradizione italiana del cioccolato, come quella dedicata alla gianduia, uno dei simboli della pasticceria piemontese. Questo tipo di cioccolato, nato a Torino nell’Ottocento, unisce cacao e nocciole creando un gusto che continua a conquistare i consumatori. Tra le categorie più creative, invece, spiccano quelle dedicate alle praline e al cremino.

Negli ultimi anni il premio ha introdotto anche categorie dedicate alle creme spalmabili al cacao e alle nocciole, un prodotto sempre più richiesto dal pubblico. Altre categorie speciali sono frutta ricoperta, aromatizzati e cioccolati grezzi. Ecco la classifica completa dei premi e dei vincitori del concorso Tavoletta d’Oro 2026:

FONDENTE:

GOLD Amedei – Toscano black 63

SILVER Domori – Criollo 80%

SILVER Slitti – Gran Cacao 73%

BRONZE Staccoli – Equatoriale 80%

BRONZE Venchi – 77% nibs

FONDENTE MONORIGINE:

GOLD Domori – Criollo Chuao 70%

SILVER Maglio – Caño el Tigre 80%

BRONZE Colzani – São Tomé 78%

MASSA DI CACAO 100%:

GOLD Maglio – Porcelana 100% SILVER Amedei – Toscano black 100% BRONZE Majani – Sur del Lago 100%

LATTE:

GOLD Manufatto Cacao – Latte sapido 38%

SILVER Amedei – Toscano brown 32%

BRONZE La Perla – Finissimo al latte 33%

LATTE ALTA PERCENTUALE:

GOLD Gardini – Latte 42%

GOLD Maglio – Cuyagua Ocumare Criollo 55%

SILVER Colzani – Perù + latte 45%

SILVER Slitti – Lattenero 45%

LATTE MONORIGINE:

GOLD Majani – Latte Sur del lago 33%

SILVER Vellino – Meta Macarena latte 38%

BRONZE Maglio – Papuasia 36%

RIPIENI:

GOLD Gardini – Dobloni al Gin primo

SILVER Carola Stacchezzini – La Farcitissima liquirizia

BRONZE Castello Pandino – barretta con ripieno di nocciola, cocco e mandarino

GIANDUIA:

GOLD Castagna – Giuinott

GOLD Gobino – Tourinot +39

SILVER Gobino – Giandujotto Indonesia

CREMINO:

GOLD Gardini – Cremino all’amarena

SILVER Varvaro – Cremino a 3 strati

BRONZE Bernardi – Cremino alla nocciola

PRALINA:

GOLD Slitti – Pralina passion fruit

SILVER Bernardi – Enigma cioccolato bianco, crema amaretto e mandorle

SILVER Gardini – Pralina Alkermes

BRONZE Villa – Pralina al Rum

AROMATIZZATI

GOLD Sabadì – affinato all’assenzio

GOLD Gardini– 38% cacao & sale di Cervia con liquirizia

SILVER Manufatto Cacao – Tavoletta di Pisa caramello e pinoli

BRONZE Rukét Chocolate – Cioccolato con rum

BRONZE Colzani – Milano bitter 80%

FRUTTA RICOPERTA:

GOLD Maglio – Amarene ricoperte di cioccolato

SILVER Gobino – scorze di bergamotto candite ricoperte

BRONZE Slitti – Fico mio, fichi calabacita alla sambuca

CIOCCOLATI GREZZI

GOLD Sabadì – Scuro con zucchero mascobado 70%

SILVER Sabadì – SIRACUSA con limone e menta essiccati

BRONZE Gardini – Rustico con zucchero muscovado 74%

SPALMABILI