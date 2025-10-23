Tartarughe marine, record in Italia: le regioni con più nidi
di
Il 2025 è un anno da record per la nidificazione della tartaruga Caretta caretta in Italia: su tutto il territorio nazionale sono stati censiti oltre 700 nidi, il numero più alto mai registrato fino a oggi, e ancora non definitivo visto che mancano due mesi alla fine dell’anno solare. Nel 2023 i nidi censiti erano nel nostro Paese erano stati 601, mentre nel 2023 ne furono registrati 443.
I dati sono stati forniti dal censimento condotto da parte di Life Turtlenest, progetto di Legambiente attivo nella tutela e protezione della tartaruga marina nel Mar Mediterraneo: il progetto si occupa di azioni di ricerca, di formazione e di sensibilizzazione, collaborando si con le istituzioni che con gli operatori turistici.
