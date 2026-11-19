Una tartaruga dalle orecchie rosse è stata sequestrata dai Carabinieri nel laghetto di un ristorante a Bologna e il titolare ha ricevuto una multa

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Un controllo dei Carabinieri ha portato alla scoperta di una tartaruga esotica in un laghetto artificiale vicino all’ingresso di un ristorante a Bologna. Il titolare è stato multato e l’animale è stato sequestrato. La vicenda richiama l’attenzione sulle regole che disciplinano la detenzione di questa specie e sui rischi legati alla sua diffusione negli ambienti naturali.

Ristorante multato per la presenza di tartaruga dalle orecchie rosse

Il titolare di un’attività di ristorazione a Bologna ha ricevuto una maxi multa per aver custodito senza le autorizzazioni previste un esemplare di tartaruga dalle orecchie rosse. Come racconta un comunicato ufficiale del sito dei Carabinieri, i controlli sono stati svolti nelle scorse settimane dai militari del Nucleo Carabinieri del capoluogo emiliano. La notizia è stata diffusa il 17 novembre dal Gruppo Carabinieri di Bologna. Secondo il comunicato, i militari del Nucleo Carabinieri Cites hanno sanzionato il titolare con una multa di 2.000 euro per la detenzione irregolare di un esemplare di Trachemys scripta elegans, nota come tartaruga dalle orecchie rosse.

L’animale si trovava in un laghetto artificiale vicino all’ingresso del ristorante. Le autorità non hanno reso noto il nome del locale né altri dettagli sull’attività. Al termine degli accertamenti, oltre a contestare la multa, i militari hanno disposto il sequestro amministrativo della tartaruga, poi affidata a una struttura autorizzata, attrezzata per occuparsi del suo benessere e della sua gestione. A far scattare la multa in questo caso è stata la detenzione senza i requisiti previsti.

Spiega sempre il comunicato che la specie della tartaruga dalle orecchie rosse, identificata con il nome scientifico Trachemys scripta elegans, rientra infatti tra quelle “esotiche invasive di rilevanza unionale”, ovvero di rilevanza per l’Unione Europea. La normativa europea e quella italiana vietano, in linea generale, la detenzione, la riproduzione e il commercio di questo esemplare. L’animale è stato, poi, affidato a una struttura autorizzata proprio per assicurargli cure adeguate e impedire che possa finire in un ambiente naturale.

La tartaruga dalle orecchie rosse: che animale è e dove vive

La tartaruga dalle orecchie rosse è una testuggine palustre originaria del Nord America. Il nome comune deriva dalle macchie rosse allungate ai lati della testa, caratteristica della sottospecie Trachemys scripta elegans. È un animale d’acqua dolce che frequenta ambienti come stagni, laghi e paludi, dove può spostarsi tra l’acqua e le rive. Non è corretto definirla rara dato che la testuggine palustre americana è presente in diverse aree d’Italia, dove si è diffusa anche in seguito alla detenzione come animale da compagnia e ai successivi rilasci.

Il problema non riguarda una presunta pericolosità per le persone, ma l’impatto che può avere sugli habitat e sulla fauna locale in un territorio che già affronta diversi problemi con le specie aliene. La sua capacità di adattarsi a diversi ambienti d’acqua dolce rende importante evitare fughe e rilasci. Una tartaruga tenuta in un giardino o in un laghetto privato, se non sono rispettate le condizioni di sicurezza previste, può raggiungere corsi d’acqua e zone umide.

Anche per questo la legge impone restrizioni alla detenzione e alla riproduzione, con regole particolari per gli esemplari che erano già presenti nelle case prima dell’entrata in vigore dei divieti. In quei casi, come spiega il sito della Regione Emilia-Romagna, la possibilità di mantenerli era legata alla denuncia del possesso entro i termini stabiliti. Inoltre, era necessaria l’adozione di misure per impedire la fuga e la riproduzione.