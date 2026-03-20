Alvaro Vitali, la targa sulla casa di Roma è un caso: la polemica

La targa commemorativa sulla casa di Alvaro Vitali, nel quartiere di Trastevere a Roma, è diventata un caso: la polemica e cosa sta succedendo

A Roma, nel quartiere di Trastevere, è stata affissa una targa in ricordo di Alvaro Vitali, di fronte al portone dell’appartamento dove l’attore è nato e cresciuto. La targa è però al centro di una polemica tra la vedova dell’artista e l’amico di Vitali che si era occupato di farla installare.

Targa di Alvaro Vitali sulla casa di Roma, la polemica

La moglie di Alvaro Vitali, scomparso il 25 giugno del 2025 all’età di 75 anni, sostiene che l’amico dell’attore, Claudio Di Napoli, avrebbe fatto realizzare la targa commemorativa senza chiedere i permessi necessari al Comune di Roma, che potrebbe richiedere il pagamento di una sanzione.

La donna si sarebbe preoccupata della possibilità che il Comune possa infliggere la sanzione la sanzione a lei, inconsapevole e non responsabile dell’accaduto, piuttosto che al responsabile dell’affissione. A ‘Nuovo’, la vedova dell’indimenticabile interprete di Pierino ha spiegato: “Al momento pare che i vigili abbiano capito il malinteso e vogliano sanzionare il vero responsabile”. La donna si è detta disposta a rivolgersi al tribunale per chiarire l’accaduto.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’amico di Alvaro Vitali, Claudio Di Napoli, che si è attivato per far installare la targa commemorativa sulla casa dell’attore a Trastevere. L’uomo, a ‘FanPage.it’, ha rivelato che la targa era un desiderio di Vitali: “Era stato proprio lui a chiedermelo prima della morte, la targa era un suo desiderio. Dal punto di vista tecnico sono stati l’amministratore del condominio e i familiari, il figlio, le sorelle e i nipoti di Alvaro, ad autorizzarci”.

Di Napoli ha sottolineato come sulla targa sia riportato chiaramente che è stato lui a realizzarla, dichiarandosi sorpreso riguardo la possibilità che il Comune di Roma possa sanzionare la vedova dell’attore invece del promotore dell’iniziativa. “Nessuno del Comune può averle chiesto soldi” ha dichiarato l’amico di Vitali, spigando che l’amministratore del condominio si starebbe occupando dei documenti relativi all’autorizzazione della targa. Lo stesso Di Napoli, si legge sempre su ‘FanPage’, si è detto anche disposto a pagare personalmente l’eventuale sanzione legata all’affissione della targa dedicata ad Alvaro Vitali, qualora fosse prevista.

La carriera di Alvaro Vitali, da Fellini a Pierino

Nato a Roma nel 1950, Alvaro Vitali venne scoperto da Federico Fellini durante un provino: il regista lo fece esordire sul grande schermo affidandogli una piccola parte in ‘Fellini Satyricon’, la prima di una serie di collaborazioni proseguita con ‘I clowns’, ‘Roma’ e ‘Amarcord’.

Il ruolo ha permesso ad Alvaro Vitali di entrare per sempre nell’immaginario collettivo è quello di Pierino, personaggio interpretato dall’attore romano in diverse pellicole, a cominciare da ‘Pierino contro tutti’, uscito nel 1981. Il successo fu tale che il secondo capitolo, ‘Pierino colpisce ancora’, venne girato a sei mesi di distanza dal primo, mentre il terzo risale al 1990. Nel frattempo il personaggio interpretato da Alvaro Vitali ispirò altri cinque pellicole del genere che videro però altri attori impegnati nei panni di Pierino.

Vitali è scomparso il 24 giugno del 2025 all’età di 75 anni. Due giorni dopo si sono svolti i funerali nella Basilica di San Pancrazio, situata nel quartiere Monteverde Vecchio a Roma.