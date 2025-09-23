L'Hotel Nomos, struttura cinque stelle nel cuore della capitale, ha deciso di offrire nel menu della colazione anche i tagliolini al pomodoro

Un piatto iconico della cucina italiana, i tagliolini al pomodoro, viene proposto nel menu in un momento insolito della giornata: la colazione. Accade a Roma, dove un nuovo hotel di lusso ha deciso di offrire ai propri ospiti la pasta al pomodoro già dalle prime ore del mattino.

L’idea dei tagliolini al pomodoro a colazione

L’iniziativa di proporre la pasta al pomodoro già dalla colazione arriva dal Nomos Hotel, una struttura a cinque stelle inaugurata di recente nel cuore della Capitale. Se in Italia siamo abituati a iniziare la giornata con un caffè espresso o cappuccino e un cornetto, il mondo del turismo internazionale e soprattutto le esperienze vissute nei grandi resort all’estero offrono spesso una cosa diversa. Proprio da questa visione nasce l’idea dei tagliolini al pomodoro a colazione.

Dietro la proposta c’è lo chef Giulio Zoli, executive chef del Nomos, che ha spiegato a ‘Roma Today’ la genesi di questa scelta: “L’idea mi è venuta perché se vai nei grandi resort in Thailandia o nel sudest asiatico hai sempre delle stazioni con i noodles, i ramen, i gyoza e tanti formati di pasta. Il pomodoro e il parmigiano hanno poi due gusti che tendono leggermente al dolce, quindi ci può stare.”

Il piatto è semplice: tagliolini fatti in casa, conditi con pomodori pelati, aglio, basilico, un filo d’olio e, a richiesta, può essere aggiunto il parmigiano grattugiato. Secondo lo chef, la proposta trova particolare apprezzamento tra chi scende a fare colazione più tardi verso le 10 o le 11, ma nulla vieta di gustare i tagliolini anche alle 9 del mattino.

Sempre su ‘Roma Today’ si leggono le sue parole in merito: “Ma non vedo perché non debbano andar bene anche alle 9. È una ricetta piuttosto semplice, dove noi però facciamo tutto.” La vera novità sta anche nella libertà offerta: non solo i clienti dell’hotel, ma anche gli esterni possono sedersi ai tavoli del Nomos e ordinare una colazione fuori dagli schemi.

Il Nomos Hotel a Roma, nuova struttura di design nel cuore della Capitale

Il Nomos Hotel si trova a Roma in Via di San Paolo alla Regola, a due passi da Campo dei Fiori, all’interno di un edificio storico del ’700 completamente ristrutturato. Inaugurato da pochi mesi dalla famiglia Piperno, il progetto porta la firma del celebre designer marchigiano Henry Timi, noto per il suo stile classicheggiante.

La struttura si articola su cinque piani con 31 camere, una Spa e spazi disegnati richiamando la tradizione architettonica romana. Gli interni ruotano attorno a una corte centrale con un open bar che funge da cuore pulsante dell’hotel. Il design contemporaneo crea un ambiente raffinato e accogliente. Sul piano gastronomico, la proposta è chiara e variegata.

L’idea di fondo è quella di offrire un’esperienza completa, dall’all day dining al ristorante gourmet. Quest’ultimo offre sia piatti della tradizione romana come carciofi, puntarelle o guanciale, ma anche pietanze internazionali.Non c’è il classico buffet con tavoli ricolmi di pietanze, ma un menu selezionato che spazia dal dolce al salato, includendo opzioni come yogurt, centrifughe, maritozzi, pancake al tiramisù, fagioli all’uccelletto e persino un “Good Morning Nomos”, sorta di percorso degustazione mattutino.

Tra le proposte in menu, come già accennato, sin dal mattino ci sono i tagliolini al pomodoro. Una proposta che porta in tavola un piatto tipico della cucina italiana per soddisfare anche i clienti internazionali abituati a una colazione più sostanziosa del semplice caffè espresso.