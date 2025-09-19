Per visitare la Certosa di Pavia si dovrà pagare il biglietto: questo è solo uno dei cambiamenti epocali che il monumento lombardo si prepara a vivere.

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Il nuovo anno segnerà l’addio da parte dei monaci cistercensi che, fino a questo momento, hanno egregiamente gestito la Certosa di Pavia: il complesso monumentale storico, tra i più suggestivi della Lombardia, passa nelle mani del Ministero della Cultura. Vi saranno importanti cambiamenti, tra cui l’apertura di nuove sale che finora il pubblico non aveva mai potuto visitare. E, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà introdotto anche un biglietto d’ingresso. Ecco che cosa sappiamo.

Biglietto d’ingresso per la Certosa di Pavia

Oltre 100mila visitatori l’anno: la Certosa di Pavia, il capolavoro rinascimentale lombardo, attira da sempre moltissimi turisti incuriositi dalle notevoli opere d’arte in esso custodite. Finora, la gestione del monastero e dell’attiguo santuario è rimasta nelle mani di uno sparuto gruppo di monaci cistercensi, che ne organizza le attività sin dal 1968. Nonostante le esigue risorse, i frati hanno saputo valorizzare la Certosa per tutto questo tempo. Con alcuni limiti, ovviamente: dalle 11:30 alle 14:30, ad esempio, la basilica e i musei non possono essere visitati.

Ma ora sta per cambiare tutto. “Abbiamo fatto il possibile per convincere i monaci a restare” – rivela Rosario Maria Anzalone, direttore dei Musei Statali Lombardi. La decisione del Capitolo è, a quanto pare, irrevocabile: i monaci cistercensi stanno per abbandonare la Certosa di Pavia, lasciandone la gestione in mano al Ministero della Cultura. Ad occuparsene, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà la Direzione Regionale Musei Nazionali Lombardia. E la prima novità ad essere introdotta sarà un biglietto d’ingresso: se finora l’accesso al complesso monumentale era gratuito, a breve occorrerà pagare il ticket.

Si tratta di una decisione che trova fondamento nella volontà di valorizzare ulteriormente la Certosa. “Il nostro obiettivo è di migliorarne le condizioni di accesso e fruizione, ampliando l’orario di apertura e introducendo un biglietto di ingresso. Quest’ultimo contribuirà a sostenere i non trascurabili oneri di gestione che, in un sito attualmente sprovvisto di personale di vigilanza ministeriale, includono anche i costi per il servizio di accoglienza e custodia” – spiega Anzalone.

Certosa di Pavia, le novità del 2026

Il biglietto d’ingresso non è certo l’unica novità che riguarderà la Certosa di Pavia a partire dal 2026. La Fondazione Fitzcarraldo di Torino ha ottenuto l’incarico di elaborare un progetto di sviluppo e rilancio del complesso monumentale, così da migliorarne la gestione e valorizzare le sue opere d’arte. Si tratta di una “sfida importante”, come rivelato dal direttore della Certosa Stefano Aiello. Una delle iniziative più interessanti consiste nell’apertura di alcuni spazi finora rimasti interdette al pubblico, come la Biblioteca e le Sale del Capitolo, da tempo riservate alla fruizione dei monaci.

Si parla inoltre di organizzare percorsi differenziati, laboratori e iniziative culturali di vario tipo, o di inserire periodicamente nel circuito i 35 ettari di terreni che affiancano la Certosa, in parte coltivati. Per il momento, avanzano i lavori di manutenzione e restauro che riguardano il complesso monumentale. Sono stati stanziati circa 300mila euro per il recupero della parte mobile, che include le preziose vetrate della basilica e i corali del ‘500. Sono inoltre in programma lavori per circa 1 milione e mezzo di euro, che verranno svolti nel corso del 2026.