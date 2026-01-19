Dalla Svizzera hanno deciso di cancellare alcuni eventi in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dopo la tragedia di Crans-Montana

In Svizzera hanno deciso di cancellare alcuni eventi promozionali legati alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: una scelta arrivata in seguito alla grande eco che nel nostro Paese continua ad avere la questione legata alla terribile tragedia di Crans-Montana.

Svizzera contro Italia, la decisione su Milano Cortina dopo Crans-Montana

La scelta è stata presa da Presence Suisse, l’ente pubblico che si occupa di promuovere l’immagine turistica e le tradizioni elvetiche: la decisione è stata quella di annullare diverse manifestazioni dedicate alla gastronomia della Svizzera in vista dei Giochi Invernali, un concerto in programma a Milano e anche un gala a inviti dedicato all’immagine delle Alpi.

Alexandre Edelmann, dirigente a capo di Presence Suisse, ha spiegato così la decisione: “Il contesto che si è creato attorno a Crans-Montana, l’ampiezza mediatica e la dimensione politica che ha assunto, ci hanno spinti a rivalutare tutto e ad adeguare il programma – le parole di Edelmann riportate dal ‘Corriere della Sera’ – se i Giochi si fossero tenuti in un altro Paese probabilmente le nostre decisioni sarebbero state differenti”.

Le autorità elvetiche temono che momenti di festa e intrattenimento non siano adatti con il clima che si è creato in Italia dopo la tragedia di Crans-Montana: diversi media in Svizzera hanno sottolineato come nel nostro Paese l’informazione stia dando spazio più di tutti ai fatti accaduti la notte di Capodanno e sulle presunte lacune dell’inchiesta giudiziaria.

Gli appuntamenti per Milano Cortina cancellati

Sono diversi gli appuntamenti cancellati da Presence Suisse in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: tra questi due serate in programma da Casa Svizzera proprio a Milano, dedicata alla musica elettronica. L’ente rinuncia anche al Galà delle Alpi che era in programma nella serata di sabato 7 febbraio, all’indomani dell’attesissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici.

Intervenuto a una radio svizzera, il dirigente a capo di Presence Suisse Alexandre Edelmann ha dichiarato: “Abbiamo preso tre decisioni, in particolare si è deciso di cancellare due serate di festa che avrebbero dovuto essere ospitate da Casa Svizzera a Milano, di musica elettronica e raclette, le cosiddette electroclette che si rifanno a un festival vallesano”.

E ancora: “Soppresso anche il Galà delle Alpi che si doveva tenere il 7 febbraio per celebrare la cultura alpina e servire da vetrina ai prodotti tipici del territorio. Mettere in primo piano oggi caratteristiche svizzere come la puntualità e l’affidabilità è controproducente”.

La tragedia di Le Constellation

Nella notte di Capodanno 2026, all’interno del locale Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, è divampato un incendio, probabilmente innescato dall’utilizzo di candele pirotecniche che hanno dato fuoco al rivestimento del soffitto.

Il rovinoso incendio è divampato nel locale seminterrato, quando i festeggiamenti erano in pieno svolgimento: in base a foto e video pubblicati online e alle ricostruzioni, a provocare le fiamme sarebbe stata una delle fontane piroteniche fissate sulle bottiglie di champagne.

I soccorsi sono arrivati anche dall’Italia, con elicotteri partiti dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta e dalla Lombardia. Alcuni feriti, gravemente ustionati, sono stati ricoverati all’Ospedale Niguarda di Milano. Il bilancio ufficiale dell’incendio, comunicato il 5 gennaio, è di 40 morti, tra i quali 6 italiani, e 116 feriti, in gran parte giovani o giovanissimi.