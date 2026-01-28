Il sushi di Sex and the City sbarca a Milano: la nuova apertura

Sushisamba, il ristorante di sushi reso famoso dalla serie TV Sex and the City arriverà presto a Milano con una nuova apertura alla Torre Velasca

Milano continua a confermarsi una delle capitali gastronomiche più dinamiche del panorama italiano. In questo scenario in continua evoluzione si inserisce l’arrivo nella città meneghina di Sushisamba, ristorante diventato celebre anche grazie alla serie cult Sex and the City. Il brand, conosciuto in tutto il mondo per il suo mix esplosivo di cucina giapponese, brasiliana e peruviana e per la sua particolare atmosfera, ha scelto come indirizzo milanese la Torre Velasca, uno dei nuovi luoghi simbolo dello skyline milanese.

La Torre Velasca ospiterà il primo Sushisamba in Italia

Per anni considerata uno degli edifici brutalisti più famosi e fotografati, ora la Torre Velasca sta per cambiare volto. Proprio qui, infatti, aprirà la prima location italiana del famoso ristorante Sushisamba. Il locale occuperà sia il primo piano dell’edificio, con una terrazza sospesa sopra l’ingresso, sia il 18° piano, dove un tempo si trovavano spazi tecnici oggi completamente riconvertiti, con una vista sul Duomo e sullo skyline milanese. In tutto saranno disponibili circa 120 i coperti.

Sushisamba è nato a New York nel 1999 ed è diventato rapidamente un indirizzo iconico grazie alla sua presenza nella serie “Sex and the City”, che lo trasforma in uno dei ristoranti più famosi e iconici. Lo storico locale newyorkese purtroppo ha chiuso nel 2017 ma il brand ha continuato a crescere e a espandersi fuori dai confini americani. Negli anni sono stati così aperti punti in diverse città come Londra, Las Vegas, Dubai, Doha, Singapore, Riyadh e finalmente ora anche Milano.

Il format è molto particolare dato che qui il cibo, il sushi, è solo una parte dell’esperienza. La proposta gastronomica, infatti, fonde gastronomia giapponese con ingredienti e suggestioni del Brasile e del Perù. Una combinazione che affonda le radici ai primi del Novecento quando molti giapponesi si sono trasferiti in Sud America per lavorare nelle piantagioni di caffè o fare altri lavori manuali. Ma Sushisamba è famoso anche per la sua particolare atmosfera e l’intrattenimento. Luci soffuse, musica, dj set, cocktail bar scenografici e anche una “Samba room” dedicata agli spettacoli di ballerine che intratterranno il pubblico fino a notte fonda.

La nuova vita della Torre Velasca tra ristoranti e ospitalità

L’arrivo di Sushisamba è solo uno dei tasselli della profonda trasformazione che sta interessando la Torre Velasca. Costruita alla fine degli anni Cinquanta sulle macerie lasciate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la Torre è opera dello Studio BBPR e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dell’architettura moderna italiana. Dopo essere passata attraverso diverse proprietà, la Torre è stata acquistata dalla società internazionale Hines, che ha avviato un ambizioso progetto di restauro e rilancio.

I lavori, iniziati nel 2021 e seguiti da Asti Architetti in collaborazione con la Soprintendenza, hanno puntato su un restauro conservativo delle facciate e su una profonda riorganizzazione degli spazi interni. È stato recuperato il colore originale dell’edificio grazie a un intonaco innovativo, capace di reagire alla luce, mentre la nuova Piazza Velasca è stata pensata come luogo di incontro e socialità.

Con la rinascita ci saranno molte novità. Oltre a Sushisamba, la Torre ospiterà la storica Pasticceria San Carlo al piano terra e sempre al 18° piano un nuovo ristorante italiano con terrazza panoramica. I livelli superiori sono dedicati all’ospitalità, con le METT Suites & Residences, pensate per soggiorni brevi e lunghi, un club esclusivo e un’area wellness con spa e palestra accessibile anche agli esterni.