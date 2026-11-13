Il superyacht A lascia Trieste dopo 4 anni e arriva ad Ancona

Il superyacht A cambia destinazione ma resta in Italia: la lussuosa imbarcazione, dopo quattro anni a Trieste, si sposterà nel porto di Ancona

Sta per cambiare destinazione il superyacht A, lussuosa imbarcazione dal valore di 540 milioni di euro dell’oligarca russo Andrey Melnichenko. Da Trieste, dove è rimasta per quattro anni, si dirigerà verso Ancona.

Il superyacht A lascia Trieste e si sposta ad Ancona

Come riportato da ‘Il Messaggero’, il trasferimento del Sailing Yacht A da Trieste ad Ancona fa parte di un complesso accordo già sottoscritto tra il Governo, l’armatore e una società di gestione con sede a Dubai.

L’accordo serve per alleviare la pressione economica rappresentata dai costi di gestione delle imbarcazioni sequestrate ai magnati russi nell’ambito del congelamento degli asset disposto dall’Unione Europea dopo l’inizio del conflitto con l’Ucraina.

Lo yacht da quattro anni è ancorato al largo di Trieste ed è al centro di una disputa sulla proprietà. La permanenza del maxi-panfilo ad Ancona dovrebbe essere di circa sei mesi: successivamente partirà verso un altro porto dell’Adriatico dove sarà oggetto di interventi di revisione meccanica e degli allestimenti.

A bordo, attualmente, c’è un equipaggio che conta una trentina di persone: durante la permanenza a Trieste è rimasto pienamente operativo, anche se non ha dovuto accogliere ospiti. I motori sono rimasti sempre accesi per consentire ai sistemi di bordo di non spegnersi.

Anche l’impianto di climatizzazione è rimasto acceso: serve a mantenere una temperatura e un tasso di umidità adeguati tali da non danneggiare gli interni del Sailing Yacht A, caratterizzati da quadri preziosi e arredamenti di pregio.

Il trasferimento ad Ancona sarà effettuato con una scorta della Guardia di Finanza: se a Trieste non c’erano banchine in grado di ospitare la mastodontica imbarcazione, costringendola a restare al largo, nel Capoluogo delle Marche potrà avvicinarsi alla costa e collegarsi alla corrente per assicurare l’alimentazione elettrica senza dover ricorrere all’uso dei potenti motori diesel che consumano fino a 8.000 litri di combustibile al giorno.

Storia e caratteristiche del Sailing Yacht A

Il Sailing Yacht A è stato varato nel 2015: si tratta di una nave a motore assistito a vela, progettata per gli esterni da Doelker + Voges e per gli interni da Philippe Starck, sulla base di un concept di Jacques Garcia; la costruzione è avvenuta a Kiel, in Germania.

Le dimensioni dello yacht sono imponenti, essendo lungo 142,81 metri. L’apparato motore è caratterizzato da due motori ibridi diesel-elettrici MTU Friedrichshafen Andritz Hydro/Escher Wyss che garantiscono una velocità di 16 nodi.

La sua propulsione consiste in un propulsore ibrido a velocità variabile, con due eliche a passo variabile assistite da una vela a tre alberi. Gli alberi rotanti autoportanti in fibra di carbonio sono stati prodotti da Magma Structures presso Trafalgar Wharf aPortsmouth, in Inghilterra. La scelta del nome, A, non è stata casuale: lo yacht è stato chiamato così affinché risultasse primo in tutti i registri.

Il 12 marzo del 2022 il Sailing Yacht A è stato sequestrato dalle autorità italiane a causa delle sanzioni dell’Unione Europea imposte ad alcuni magnati russi dopo l’inizio del conflitto con l’Ucraina: il proprietario, Melnichenko, dichiarò che non c’era alcuna giustificazione per l’inserimento dell’imbarcazione nella lista delle sanzioni UE, dicendosi pronto a contestarle nelle sedi opportune.