Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti in Italia alla Befana: ecco gli orari e le modalità di apertura dei punti vendita il 6 gennaio

L’Epifania segna la fine delle festività natalizie: anche alla Befana, nonostante il giorno festivo, sono diversi i supermercati e i centri commerciali che restano aperti in Italia, anche se alcuni con orari ridotti. Conoscere quali sono i punti vendita aperti rappresenta un grande vantaggio per chi è alla ricerca di un acquisto last minute.

I supermercati aperti in Italia il 6 gennaio

I supermercati Aldi restano aperti nel giorno dell’Epifania, seguendo l’orario domenicale; anche Bennet ha confermato l’apertura dei punti vendita nella giornata di martedì 6 gennaio 2026. Diversi i supermercati Carrefour aperti alla Befana, ma gli orari possono variare a seconda delle zone.

Conad garantisce tante aperture straordinarie nel giorno della Befana che segna la fine delle festività natalizie: molti supermercati del marchio sono aperti su tutto il territorio nazionale e gli orari vengono indicati sul proprio sito online attraverso una mappa dedicata.

Possibili variazioni locali, invece, per i punti vendita delle insegne Coop e Ipercoop; per quanto riguarda i supermercati Crai, gli orari dei giorni festivi vengono decisi dai singoli esercenti, per questo motivo si consiglia di controllare caso per caso.

Dovrebbero essere aperti nella giornata di martedì 6 gennaio anche i supermercati Despar, ma come vale per tutte le altre insegne, è sempre bene verificare online gli orari osservati dal punto vendita più vicino. Esselunga ha confermato l’apertura nel giorno dell’Epifania, ma a seconda dei supermercati potrebbe esserci una chiusura anticipata. Famila mantiene i propri negozi aperti e gli orari sono consultabili sul sito ufficiale del marchio.

Fatta eccezione per alcune sedi specifiche, quasi tutti i supermercati dell’insegna Il Gigante sono aperti all’Epifania. Iper dovrebbe aprire i propri punti vendita nel giorno festivo, anche se potrebbero esserci delle modifiche agli orari, quindi sempre meglio verificare in anticipo prima di recarsi al supermercato desiderato. Aperti anche i supermercati di Lidl, con le informazioni dettagliate disponibili online.

Aprono con orario ridotto i supermercati MD, mentre Pam ha confermato l’apertura dei propri store nel giorno dell’Epifania. Le modalità di apertura e gli orari nei punti vendita Unes e U2 variano a seconda delle zone: alcuni supermercati restano aperti per tutta la giornata, altri osservano aperture parziali e come sempre è consigliabile controllare sul web onde evitare spiacevoli sorprese.

Centri commerciali aperti in Italia alla Befana

Sul fronte dei Centri commerciali, ce ne sono diversi aperti regolarmente in Sicilia all’Epifania, come Etnapolis, Centro Sicilia, I Portali, Poseidon e Forum. Il Centro Commerciale Il Giardino osserva il seguente orario di apertura: dalle 9.00 alle 20.30; Porte di Catania, invece, resta aperto dalle 9.00 fino alle 21.00.

In Campania il Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola apre dalle 10.00 alle 22.00; a Marcianise aperti Piazza Campania (dalle 10.00 a mezzanotte), Galleria (dalle 10.00 alle 22.00) e l’Outlet La Reggia (dalle 10.00 alle 21.00).

Al Neapolis di Napoli i negozi sono aperti dalle 9.30 alle 21.00, il supermercato dalle 8.30 alle 22.00 e l’area ristoro dalle 9.30 alle 23.00. Tra i centri commerciali campani aperti nel giorno dell’Epifania, con orari di chiusura che variano di caso in caso, troviamo: Parco Commerciale Grande Sud di Giguliano, Auchan di Mugnano, La Birreria di Napoli, Quarto Nuovo, Maximall di Salerno e Cilento Outlet.