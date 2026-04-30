I supermercati e centri commerciali aperti il 1 maggio 2026

Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti in Italia venerdì 1 maggio 2026: gli orari e le modalità di apertura per la Festa dei lavoratori

Silvio Frantellizzi Giornalista Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.