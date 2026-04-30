I supermercati e centri commerciali aperti il 1 maggio 2026
Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti in Italia venerdì 1 maggio 2026: gli orari e le modalità di apertura per la Festa dei lavoratori
Venerdì 1 maggio 2026 si celebra la Festa dei lavoratori e sono tanti gli esercizi pubblici chiusi. Allo stesso tempo, però, diversi supermercati e centri commerciali in tutta Italia restano aperti, offrendo la possibilità di fare acquisti last-minute: scopriamo quali.
I supermercati aperti il 1 maggio 2026
Si parte da Esselunga che ha adottato la seguente linea: tutti i punti vendita restano chiusi per l’intera giornata, come da tradizione per la catena. Medesima scelta anche per Coop e tutti i marchi del suo universo, da Coop Alleanza a Unicoop: si va verso la chiusura totale che coinvolge molte realtà cooperative sul territorio nazionale.
Sono diversi, invece, i punti vendita di Coop che restano aperti, seppur con formule diversi: in alcuni supermercati l’orario di apertura è quello mattutino, indicativamente dalle 8.00 alle 13.00, mentre in altri si osserva l’orario continuato festivo. Situazione non uniforme anche per quanto riguarda Lidl: alcuni punti vendita restano aperti al mattino, altri anche il pomeriggio, con fasce che possono variare dalle 7.00 alle 21.00 o dalle 8.00 alle 21.00 a seconda delle località.
Supermercati e ipermercati dell’insegna Carrefour restano operativi seguendo gli orari festivi, tendenzialmente dalle 9.00 alle 21.00, ma possono esserci variazioni in base alla provincia. Per quanto riguarda Pam, dovrebbero essere chiusi i grandi supermercati, mentre i punti Pam Local mantengono aperture festive, spesso dalle 9.00 alle 20.00. Diverso il discorso per Aldi, con alternanza tra punti vendita che restano chiusi e altri che seguono l’orario festivo, dalle 7.30 alle 20.00 oppure alle 21.00.
Aperture selettive per i supermercati a marchio Decò: alcuni punti vendita restano operativi durante la Festa dei lavoratori soprattutto durante la fascia mattutina, indicativamente dalle 8.30 alle 13.00. Quadro più restrittivo, invece, per Eurospin: la maggior parte dei punti vendita è orientata alla chiusura per il Primo maggio, con eventuali eccezioni a seconda del territorio.
In linea di massima, comunque, vale sempre la pensa consultare i siti ufficiali delle varie catene di supermercati italiani, cercando il punto vendita desiderato, onde evitare spiacevoli sorprese e sapere così in anticipo, prima di uscire di casa, dove recarsi per trovare un negozio aperto.
I centri commerciali aperti il 1 maggio 2026
Dopo i supermercati, vale la pena dare anche un’occhiata alle aperture dei centri commerciali. A Roma, per esempio, negozi aperti a partire dalle 10.00 presso il Centro Commerciale Euroma2 avrà, dove i punti di food e ristoro osservano l’orario di apertura dalle 10.00 alle 22.00, mentre l’ipermercato resta chiuso. Al Talenti Village di via della Bufalotta, supermercato aperto dalle 8.00 alle 20.00 ma nessuna apertura per De Rione e Galleria.
Tra i centri commerciali di Roma che restano chiusi nella giornata di venerdì 1 maggio 2026 troviamo Porta di Roma, Centro Commerciale ‘I Granai’ e La Romanina. Spostandosi in provincia, il Valmontone Outlet vede i negozi aperti secondo gli orari festivi dalle 10.00 alle 21.00, mentre il Food Court resta aperto fino alle 23.00.
In Campania, il Parco Commerciale Grande Sud di Giuliano apre dalle 9.00 alle 21.00, mentre l’Outlet La Reggia apre dalle 10.00 alle 21.00. Il Centro Commerciale Campania di Marcianise è aperto dalle 10.00 alle 22.00: Piazza Campania (ristorazione), prosegue fino a mezzanotte. Porte aperte dalle 9.00 alle 21.00 anche per il centro commerciale Le Porte di Napoli di Afragola.
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