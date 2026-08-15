Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti in Italia a Ferragosto 2026: tutti gli orari e le modalità di apertura dei punti vendita

Alla scoperta dei supermercati e dei centri commerciali aperti a Ferragosto in Italia: tutto sui punti vendita e sugli orari osservati nella giornata di sabato 15 agosto 2026.

I supermercati aperti a Ferragosto 2026 in Italia

Aldi ha deciso che tutti i punti vendita seguiranno l’orario domenicale nella giornata di sabato 15 agosto 2026; Bennet ha optato per l’apertura straordinaria, con la maggior parte dei supermercati che dovrebbero restare aperti e seguire l’orario domenicale, di solito dalle 8.00 alle 20.00.

Discorso diverso per Carrefour: i punti vendita possono decidere in autonomia se restare aperti il giorno di Ferragosto oppure chiudere; i linea di massima molti supermercati resteranno aperti anche se probabilmente osserveranno un orario ridotto.

Conad, come riportato da ‘SkyTg24’, ha diramato un comunicato per informare i clienti in vista di Ferragosto 2026: “Conad ha predisposto un piano capillare di aperture straordinarie su tutto il territorio nazionale, garantendo a tutti la possibilità di fare la spesa in totale serenità anche nei giorni rossi del calendario. Molti dei nostri punti vendita resteranno aperti con orari dedicati”.

Sul fronte Coop, invece, a Ferragosto la decisione generale è quella di restare chiusi e aprire il giorno successivo, domenica 16 agosto. Per quanto riguarda i punti vendita di Crai, non c’è una linea comune e ognuno può prendere decisioni autonomamente sulla possibilità di aprire e sull’orario.

Opzioni diverse anche per i punti vendita di Esselunga: alcuni restano chiusi nella giornata di sabato 15 agosto, altri prevedono un’apertura con orario ridotto; per Eurospin si preve l’apertura di diversi supermercati con l’operatività garantita in modo particolare durante la mattina.

Quasi tutti aperti i supermercati di Famila, anche se molti seguiranno un orario ridotto, generalmente la mattina; stesso discorso per i punti vendita Il Gigante, Iper, Lidl, MD, Pam (orario ridotto o comunque diverso rispetto al solito) e Penny Market.

Prima di recarsi nel punto vendita desiderato, è sempre valido il consiglio dare uno sguardo online ai siti web ufficiali dei vari supermercati che contengono gli orari di apertura e di chiusura.

I centri commerciali aperti e chiusi il 15 agosto

Spostando l’attenzione sui centri commerciali, si parte da Roma: il Centro Commerciale Euroma2 resta chiuso a Ferragosto, così come Porta di Roma, Maximo Shopping Center, e Centro Commerciale RomaEst.

Il Carrefour del Centro Commerciale Talenti Village resta aperto dalle ore 8.00 alle 20.00, mentre chiudono la galleria e i punti vendita di ristorazione. Nel Centro Commerciale ‘I granai’ restano chiusi i negozi e l’Ipermercato.

Apertura confermata sabato 15 agosto 2026 per il Centro Commerciale Aura-Valle Aurelia: il supermercato osserva l’orario di apertura dalle 8.00 alle 20.00, la Galleria dalle 9.30 alle 21.00 e l’area food dalle 9.00 alle 23.00.

Resta aperto con l’orario 10.00-21.00 il Castel Romano Designer Outlet; per quanto riguarda il Valmontone Outlet è prevista l’apertura dei negozi domenica e festivi dalle 10.00 alle 21.00, mentre il Food Court dalle 10.00 alle 23.00.

In Campania la galleria del Maxima Salerno resta aperta dalle 9.30 alle 21.30, l’area food dalle 10.00 alle 23.00 e il supermercato dalle 9.00 alle 21.30; l’Outlet La Reggia di Marcianise in provincia di Caserta osserva l’orario di apertura dalle 10.00 alle 21.00; un’ora in più per il Centro Commerciale Le Porte di Napoli – Afragola, dalle 9.00 alle 21.00.