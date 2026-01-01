Ci sono supermercati e centri commerciali aperti il 1° gennaio 2026? Scopriamo i negozi che tirano su le serrande anche a Capodanno

Dopo il lauto cenone di Capodanno trascorso in compagnia di amici e familiari, per molti il primo giorno dell’anno è all’insegna del relax totale – spesso senza neanche dover pensare al pranzo, avendo gli avanzi della sera precedente da consumare. C’è chi però si accorge all’ultimo di aver bisogno di qualche acquisto d’emergenza, e chi invece in casa non ci vuole proprio stare. Vediamo quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 1° gennaio 2026.

I supermercati aperti a Capodanno 2026

Il giorno di Capodanno è, tendenzialmente, di chiusura generale per tutte le insegne della grande distribuzione, dai supermercati ai discount. Tuttavia, soprattutto nelle principali città italiane, è possibile che alcuni negozi facciano eccezione, con punti vendita che rimangono aperti – seppure ad orario ridotto. Vediamo quali sono:

Tutti i punti vendita Esselunga rimangono chiusi il 1° gennaio 2026, senza alcuna eccezione prevista.

rimangono chiusi il 1° gennaio 2026, senza alcuna eccezione prevista. Stesso discorso per i punti vendita Coop/Ipercoop , i quali rispettano la chiusura generalizzata di Capodanno. Possibili alcune eccezioni, da verificare sul sito ufficiale della catena.

, i quali rispettano la chiusura generalizzata di Capodanno. Possibili alcune eccezioni, da verificare sul sito ufficiale della catena. Giorno di chiusura per i negozi Aldi , anche in questo caso senza alcuna eccezione.

, anche in questo caso senza alcuna eccezione. Per i punti vendita Bennet , la regola generalizzata è la chiusura per il giorno di Capodanno. Sul sito ufficiale è possibile verificare la presenza di eccezioni sul territorio.

, la regola generalizzata è la chiusura per il giorno di Capodanno. Sul sito ufficiale è possibile verificare la presenza di eccezioni sul territorio. Sebbene Carrefour abbia deciso per la chiusura della maggior parte dei suoi negozi, alcuni punti vendita Express possono essere aperti – solamente la mattina.

abbia deciso per la chiusura della maggior parte dei suoi negozi, alcuni punti vendita Express possono essere aperti – solamente la mattina. Chiusura totale dei negozi con insegna MD , salvo singole eccezioni che possano essere stabilite sul territorio.

, salvo singole eccezioni che possano essere stabilite sul territorio. I negozi Iper rimangono chiusi per Capodanno, ma è meglio verificare sul sito ufficiale eventuali aperture straordinarie.

rimangono chiusi per Capodanno, ma è meglio verificare sul sito ufficiale eventuali aperture straordinarie. Tutti i punti vendita Eurospin rispettano la chiusura del 1° gennaio 2026.

rispettano la chiusura del 1° gennaio 2026. Nonostante la chiusura generalizzata, alcuni punti vendita Conad possono essere aperti solamente la mattina: occorre verificare sul sito ufficiale.

possono essere aperti solamente la mattina: occorre verificare sul sito ufficiale. Sebbene i punti vendita Pam Panorama rimangano chiusi a Capodanno, alcuni Pam Local alzano la serranda con orario ridotto.

rimangano chiusi a Capodanno, alcuni Pam Local alzano la serranda con orario ridotto. Alcuni negozi Lidl fanno eccezione alla chiusura generalizzata del 1° gennaio 2026: sul sito ufficiale sono presenti tutte le informazioni.

fanno eccezione alla chiusura generalizzata del 1° gennaio 2026: sul sito ufficiale sono presenti tutte le informazioni. La situazione per i punti vendita Crai è diversa, perché la gestione delle aperture straordinarie è demandata ai singoli negozi: anche in questo caso, è importante informarsi presso il sito ufficiale.

I centri commerciali aperti a Capodanno 2026

Per chi vuole approfittare del giorno di ferie per godersi un po’ di shopping, purtroppo non ci sono buone notizie: i centri commerciali restano generalmente chiusi il 1° gennaio 2026, con qualche eccezione per i cinema e per i ristoranti ospitati al loro interno. Ecco alcuni esempi: