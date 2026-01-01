I supermercati aperti a Capodanno 1 gennaio 2026
Ci sono supermercati e centri commerciali aperti il 1° gennaio 2026? Scopriamo i negozi che tirano su le serrande anche a Capodanno
Dopo il lauto cenone di Capodanno trascorso in compagnia di amici e familiari, per molti il primo giorno dell’anno è all’insegna del relax totale – spesso senza neanche dover pensare al pranzo, avendo gli avanzi della sera precedente da consumare. C’è chi però si accorge all’ultimo di aver bisogno di qualche acquisto d’emergenza, e chi invece in casa non ci vuole proprio stare. Vediamo quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 1° gennaio 2026.
I supermercati aperti a Capodanno 2026
Il giorno di Capodanno è, tendenzialmente, di chiusura generale per tutte le insegne della grande distribuzione, dai supermercati ai discount. Tuttavia, soprattutto nelle principali città italiane, è possibile che alcuni negozi facciano eccezione, con punti vendita che rimangono aperti – seppure ad orario ridotto. Vediamo quali sono:
- Tutti i punti vendita Esselunga rimangono chiusi il 1° gennaio 2026, senza alcuna eccezione prevista.
- Stesso discorso per i punti vendita Coop/Ipercoop, i quali rispettano la chiusura generalizzata di Capodanno. Possibili alcune eccezioni, da verificare sul sito ufficiale della catena.
- Giorno di chiusura per i negozi Aldi, anche in questo caso senza alcuna eccezione.
- Per i punti vendita Bennet, la regola generalizzata è la chiusura per il giorno di Capodanno. Sul sito ufficiale è possibile verificare la presenza di eccezioni sul territorio.
- Sebbene Carrefour abbia deciso per la chiusura della maggior parte dei suoi negozi, alcuni punti vendita Express possono essere aperti – solamente la mattina.
- Chiusura totale dei negozi con insegna MD, salvo singole eccezioni che possano essere stabilite sul territorio.
- I negozi Iper rimangono chiusi per Capodanno, ma è meglio verificare sul sito ufficiale eventuali aperture straordinarie.
- Tutti i punti vendita Eurospin rispettano la chiusura del 1° gennaio 2026.
- Nonostante la chiusura generalizzata, alcuni punti vendita Conad possono essere aperti solamente la mattina: occorre verificare sul sito ufficiale.
- Sebbene i punti vendita Pam Panorama rimangano chiusi a Capodanno, alcuni Pam Local alzano la serranda con orario ridotto.
- Alcuni negozi Lidl fanno eccezione alla chiusura generalizzata del 1° gennaio 2026: sul sito ufficiale sono presenti tutte le informazioni.
- La situazione per i punti vendita Crai è diversa, perché la gestione delle aperture straordinarie è demandata ai singoli negozi: anche in questo caso, è importante informarsi presso il sito ufficiale.
I centri commerciali aperti a Capodanno 2026
Per chi vuole approfittare del giorno di ferie per godersi un po’ di shopping, purtroppo non ci sono buone notizie: i centri commerciali restano generalmente chiusi il 1° gennaio 2026, con qualche eccezione per i cinema e per i ristoranti ospitati al loro interno. Ecco alcuni esempi:
- Il Centro, Arese: il centro commerciale rimane chiuso, inclusi i ristoranti al suo interno.
- Merlata Bloom: i negozi del centro commerciale di Milano restano chiusi per Capodanno, mentre il cinema apre a partire dalle 14:00. I ristoranti possono scegliere se tenere chiuso o alzare le serrande.
- Centro commerciale Il Fiordaliso: tutti i negozi e i ristoranti restano chiusi il 1° gennaio 2026.
- Porta di Roma: i negozi tengono le serrande abbassate, mentre i punti di ristoro hanno facoltà di aprire nel pomeriggio.
- Euroma2: il centro commerciale rimane chiuso.
- Maximo Shopping Center: i negozi del centro commerciale tengono le serrande abbassate, possibili aperture pomeridiane per la ristorazione.
