Supermercati e centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano

Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti in Italia per Natale e Santo Stefano: ecco i punti vendita sono aperti il 25 e il 26 dicembre.

Le festività natalizie sono ormai alle porte e, come ogni anno, tra regali, pranzi in famiglia e cenoni della Vigilia, la corsa agli ultimi acquisti entra nel vivo. Proprio quando sembra che tutto sia pronto, capita spesso di accorgersi all’ultimo momento di aver dimenticato un ingrediente fondamentale o di dover completare una spesa rimasta a metà. Da qui nasce una delle domande più frequenti nei giorni che precedono il 25 dicembre: quali supermercati e centri commerciali restano aperti a Natale e a Santo Stefano?

La risposta non è univoca, perché ogni catena applica politiche diverse e gli orari possono cambiare da città a città. In linea generale, il 24 dicembre i punti vendita restano aperti con orario spesso ridotto, il 25 dicembre la maggior parte dei supermercati chiude completamente, mentre il 26 dicembre (Santo Stefano) alcune insegne riaprono, ma spesso con orario domenicale o ridotto. Di seguito, una panoramica sulle principali catene e su alcuni dei centri commerciali più frequentati in Italia.

Supermercati e centri commerciali aperti a Natale

Il giorno di Natale rappresenta tradizionalmente una giornata di chiusura quasi totale per la grande distribuzione. La maggior parte delle catene, come già avvenuto anche a Natale 2024, tiene le saracinesche abbassate, con poche eccezioni legate a zone turistiche, stazioni ferroviarie o singoli punti vendita.

I supermercati Aldi il 24 dicembre sono aperti con orario normale mentre restano chiusi il 25 dicembre su tutto il territorio nazionale. Anche Lidl conferma la chiusura totale il giorno di Natale. Alcuni punti vendita potrebbero avere aperture straordinarie solo nelle località turistiche. Bennet, come altri supermercati italiani, osserva la chiusura completa sia il 25 che il 26 dicembre.

Carrefour adotta una politica flessibile: la maggior parte dei punti vendita resta chiusa il 25 dicembre, ma alcuni Carrefour Express o negozi situati in stazioni e zone strategiche potrebbero essere aperti con orario ridotto. È sempre consigliabile verificare sul sito ufficiale. Conad rappresenta una delle poche eccezioni: alcuni supermercati restano aperti anche il giorno di Natale nei centri turistici. Le aperture sono consultabili tramite la mappa interattiva sul sito ufficiale.

Come riferito da ‘SkyTg24’, i supermercati MD restano chiusi il 25 dicembre, così come Esselunga. Coop chiude quasi ovunque il giorno di Natale, a eccezione dei punti vendita nelle stazioni ferroviarie e in alcune località turistiche. La stessa decisione è stata presa anche da Pam Panorama. Per quanto riguarda i centri commerciali, il 24 dicembre sono aperti, a volte con orario ridotto. Il 25 dicembre è quasi sempre giornata di chiusura completa, sia per le gallerie sia per gli ipermercati interni.

Supermercati e centri commerciali aperti a Santo Stefano

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, segna invece una parziale ripresa delle attività commerciali, anche se con orari spesso ridotti. Aldi in alcuni punti vendita il 26 dicembre osserva l’orario domenicale, generalmente dalle 9.00 alle 20.00. Anche alcuni Lidl riaprono il 26 dicembre, ma con orari variabili in base alla località. I supermercati Bennet, invece, restano chiusi anche il 26 dicembre.

Alcuni supermercati Carrefour riaprono con orario ridotto o domenicale il 26 dicembre. I punti vendita MD restano chiusi il 26 dicembre mentre per quanto riguarda la catena Coop alcuni supermercati in zone turistiche o strategiche potrebbero essere aperti con orari ridotti. Anche alcuni punti vendita Pam Panorama riaprono il 26 dicembre, spesso con orario ridotto. I supermercati del gruppo Famila restano chiusi sia il 25 che il 26 dicembre così come Esselunga

e Iper.

Sul fronte dei centri commerciali, la situazione è più articolata, anche se molti hanno deciso di tenere chiuso anche il 26 dicembre. Centro Commerciale Aura (Roma) riapre il 26 dicembre con Pam aperto dalle 8 alle 21 e area food fino alle 23. Presso Euroma2 galleria e food saranno aperti mentre l’ipermercato sarà chiuso. Porta di Roma, invece, sarà chiuso anche il 26 dicembre.

Mentre Centro Sicilia ed Etnapolis, due tra i più grandi centri commerciali della penisola, restano chiusi anche il 26 dicembre. Rimane chiuso sia il 25 che il 26 dicembre 2026 il Noventa di Piave Designer Outlet (Venezia), che è aperto il 24 con orario ridotto 10-18.