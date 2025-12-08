I supermercati e i centri commerciali aperti l'8 dicembre 2025
Molti supermercati restano aperti anche lunedì 8 dicembre 2025, quando ricorre la festa dell'Immacolata: ecco quali sono i punti vendita operativi
Con le feste di Natale che si avvicinano, molti italiani iniziano già a cimentarsi ai fornelli: la prima occasione per riunirsi con la famiglia davanti ad una tavola imbandita arriva lunedì 8 dicembre 2025, quando si festeggia il giorno dell’Immacolata. Se in tanti si sono già attrezzati e hanno il frigo pieno, può capitare di dimenticarsi qualcosa e aver bisogno di passare al supermercato. Ce ne sono alcuni aperti anche in questo giorno festivo? Scopriamolo insieme.
Tutti i supermercati aperti l’8 dicembre 2025
Avete bisogno di un supermercato proprio all’ultimo momento? La maggior parte delle catene in Italia ha deciso di aprire i battenti anche per la festa dell’Immacolata Concezione, segnata in rosso sul calendario. Lunedì 8 dicembre 2025, dunque, moltissimi punti vendita alzano le serrande – anche se, in alcuni casi, con orario ridotto.
- Conad apre i suoi negozi in via straordinaria, nella maggior parte delle città italiane. È bene consultare il sito per scoprire se il proprio punto vendita rientra tra quelli operativi e, in caso affermativo, se segue l’orario consueto o se ha un’apertura ridotta (in alcune località solo la mattina).
- I punti vendita Carrefour – Iper, Market ed Express – rimangono aperti con orario variabile: la mappa delle aperture straordinarie è disponibile sul sito ufficiale.
- Coop e Ipercoop prevedono l’apertura dei loro negozi in tutta Italia, con orari che in alcuni casi differiscono da quello tradizionale: per informarsi sul proprio punto vendita, basta consultare il sito ufficiale.
- Confermata l’apertura dei negozi Esselunga, generalmente con orario continuato dalle 8:00 alle 20:00. Tuttavia, è bene cercare sul sito ufficiale il proprio punto vendita, per accertarsi dell’orario
- Pam Panorama tiene chiusi alcuni suoi punti vendita, mentre altri rimangono aperti con orario tradizionale o ridotto: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.
- Aperti tutti i negozi Bennet, che seguono generalmente l’orario classico: eventuali eccezioni possono essere verificate online, sul sito ufficiale del supermercato.
- I punti vendita Despar rimangono aperti in quasi tutta Italia, con orari che possono variare in base alla località. Anche in questo caso, online è possibile trovare tutte le informazioni.
- Famila ha deciso di tenere aperti quasi tutti i suoi negozi, nella maggior parte dei casi con orario consueto. Per sapere se il proprio punto vendita segue un orario diverso, basta far affidamento al sito ufficiale.
- Alcuni negozi Iper potrebbero rimanere chiusi: online sono disponibili le aperture straordinarie e gli orari seguiti.
- Crai ha demandato ai singoli punti vendita la gestione dell’apertura festiva, quindi è fondamentale consultare il sito ufficiale per sapere se il proprio negozio rimane chiuso.
- Il Gigante ha deciso di tenere chiusi i punti vendita di Cantello, Centro Valle Intelvi, Lissone, Oggiona, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte e Vinovo. Per gli orari degli altri negozi, bisogna fare riferimento al sito ufficiale.
Tutti i discount aperti l’8 dicembre 2025
Anche molti discount hanno previsto un’apertura straordinaria per lunedì 8 dicembre 2025, il giorno in cui si festeggia l’Immacolata. Ecco cosa sappiamo.
- Eurospin apre normalmente i suoi negozi, sebbene alcuni punti vendita potrebbero seguire un orario ridotto. Sul sito ufficiale sono disponibili le aperture straordinarie.
- Lidl tiene quasi tutti i suoi punti vendita aperti, indicativamente seguendo l’orario consueto. Online è possibile trovare tutte le informazioni.
- MD rispetta il normale orario di apertura dei suoi punti vendita in tutta Italia.
- Aldi ha deciso di alzare le serrande dei suoi negozi, sebbene alcuni seguano l’orario festivo: è bene informarsi sul sito ufficiale in merito all’apertura del proprio punto vendita.
Tutti i centri commerciali aperti l’8 dicembre 2025
Per chi vuole passare una giornata all’insegna dello shopping, magari approfittandone per fare i regali di Natale, ecco quali sono i centri commerciali aperti il giorno dell’Immacolata.
- Centro commerciale Il Centro (Arese): aperto dalle 9:00 alle 20:00.
- Centro commerciale CityLife Shopping District (Milano): aperto dalle 9:00 alle 20:00/21:00.
- Centro commerciale Merlata Bloom (Milano): aperto dalle 9:00 alle 21:00.
- Centro commerciale Porta di Roma (Roma): aperto dalle 10:00 alle 22:00.
- Centro commerciale Euroma2 (Roma): aperto dalle 10:00 alle 21:00.
- Valmontone Outlet (Valmontone): aperto dalle 10:00 alle 21:00.
- Centro commerciale I Gigli (Firenze): aperto dalle 9:00 alle 21:00.
