Molti supermercati restano aperti anche lunedì 8 dicembre 2025, quando ricorre la festa dell'Immacolata: ecco quali sono i punti vendita operativi

Con le feste di Natale che si avvicinano, molti italiani iniziano già a cimentarsi ai fornelli: la prima occasione per riunirsi con la famiglia davanti ad una tavola imbandita arriva lunedì 8 dicembre 2025, quando si festeggia il giorno dell’Immacolata. Se in tanti si sono già attrezzati e hanno il frigo pieno, può capitare di dimenticarsi qualcosa e aver bisogno di passare al supermercato. Ce ne sono alcuni aperti anche in questo giorno festivo? Scopriamolo insieme.

Tutti i supermercati aperti l’8 dicembre 2025

Avete bisogno di un supermercato proprio all’ultimo momento? La maggior parte delle catene in Italia ha deciso di aprire i battenti anche per la festa dell’Immacolata Concezione, segnata in rosso sul calendario. Lunedì 8 dicembre 2025, dunque, moltissimi punti vendita alzano le serrande – anche se, in alcuni casi, con orario ridotto.

Conad apre i suoi negozi in via straordinaria, nella maggior parte delle città italiane. È bene consultare il sito per scoprire se il proprio punto vendita rientra tra quelli operativi e, in caso affermativo, se segue l’orario consueto o se ha un’apertura ridotta (in alcune località solo la mattina).

apre i suoi negozi in via straordinaria, nella maggior parte delle città italiane. È bene consultare il sito per scoprire se il proprio punto vendita rientra tra quelli operativi e, in caso affermativo, se segue l’orario consueto o se ha un’apertura ridotta (in alcune località solo la mattina). I punti vendita Carrefour – Iper, Market ed Express – rimangono aperti con orario variabile: la mappa delle aperture straordinarie è disponibile sul sito ufficiale.

– Iper, Market ed Express – rimangono aperti con orario variabile: la mappa delle aperture straordinarie è disponibile sul sito ufficiale. Coop e Ipercoop prevedono l’apertura dei loro negozi in tutta Italia, con orari che in alcuni casi differiscono da quello tradizionale: per informarsi sul proprio punto vendita, basta consultare il sito ufficiale.

prevedono l’apertura dei loro negozi in tutta Italia, con orari che in alcuni casi differiscono da quello tradizionale: per informarsi sul proprio punto vendita, basta consultare il sito ufficiale. Confermata l’apertura dei negozi Esselunga , generalmente con orario continuato dalle 8:00 alle 20:00. Tuttavia, è bene cercare sul sito ufficiale il proprio punto vendita, per accertarsi dell’orario

, generalmente con orario continuato dalle 8:00 alle 20:00. Tuttavia, è bene cercare sul sito ufficiale il proprio punto vendita, per accertarsi dell’orario Pam Panorama tiene chiusi alcuni suoi punti vendita, mentre altri rimangono aperti con orario tradizionale o ridotto: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

tiene chiusi alcuni suoi punti vendita, mentre altri rimangono aperti con orario tradizionale o ridotto: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale. Aperti tutti i negozi Bennet , che seguono generalmente l’orario classico: eventuali eccezioni possono essere verificate online, sul sito ufficiale del supermercato.

, che seguono generalmente l’orario classico: eventuali eccezioni possono essere verificate online, sul sito ufficiale del supermercato. I punti vendita Despar rimangono aperti in quasi tutta Italia, con orari che possono variare in base alla località. Anche in questo caso, online è possibile trovare tutte le informazioni.

rimangono aperti in quasi tutta Italia, con orari che possono variare in base alla località. Anche in questo caso, online è possibile trovare tutte le informazioni. Famila ha deciso di tenere aperti quasi tutti i suoi negozi, nella maggior parte dei casi con orario consueto. Per sapere se il proprio punto vendita segue un orario diverso, basta far affidamento al sito ufficiale.

ha deciso di tenere aperti quasi tutti i suoi negozi, nella maggior parte dei casi con orario consueto. Per sapere se il proprio punto vendita segue un orario diverso, basta far affidamento al sito ufficiale. Alcuni negozi Iper potrebbero rimanere chiusi: online sono disponibili le aperture straordinarie e gli orari seguiti.

potrebbero rimanere chiusi: online sono disponibili le aperture straordinarie e gli orari seguiti. Crai ha demandato ai singoli punti vendita la gestione dell’apertura festiva, quindi è fondamentale consultare il sito ufficiale per sapere se il proprio negozio rimane chiuso.

ha demandato ai singoli punti vendita la gestione dell’apertura festiva, quindi è fondamentale consultare il sito ufficiale per sapere se il proprio negozio rimane chiuso. Il Gigante ha deciso di tenere chiusi i punti vendita di Cantello, Centro Valle Intelvi, Lissone, Oggiona, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte e Vinovo. Per gli orari degli altri negozi, bisogna fare riferimento al sito ufficiale.

Tutti i discount aperti l’8 dicembre 2025

Anche molti discount hanno previsto un’apertura straordinaria per lunedì 8 dicembre 2025, il giorno in cui si festeggia l’Immacolata. Ecco cosa sappiamo.

Eurospin apre normalmente i suoi negozi, sebbene alcuni punti vendita potrebbero seguire un orario ridotto. Sul sito ufficiale sono disponibili le aperture straordinarie.

apre normalmente i suoi negozi, sebbene alcuni punti vendita potrebbero seguire un orario ridotto. Sul sito ufficiale sono disponibili le aperture straordinarie. Lidl tiene quasi tutti i suoi punti vendita aperti, indicativamente seguendo l’orario consueto. Online è possibile trovare tutte le informazioni.

tiene quasi tutti i suoi punti vendita aperti, indicativamente seguendo l’orario consueto. Online è possibile trovare tutte le informazioni. MD rispetta il normale orario di apertura dei suoi punti vendita in tutta Italia.

rispetta il normale orario di apertura dei suoi punti vendita in tutta Italia. Aldi ha deciso di alzare le serrande dei suoi negozi, sebbene alcuni seguano l’orario festivo: è bene informarsi sul sito ufficiale in merito all’apertura del proprio punto vendita.

Tutti i centri commerciali aperti l’8 dicembre 2025

Per chi vuole passare una giornata all’insegna dello shopping, magari approfittandone per fare i regali di Natale, ecco quali sono i centri commerciali aperti il giorno dell’Immacolata.