Sabato 25 aprile 2026, giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione, molti supermercati e centri commerciali apriranno i battenti: ecco la lista

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Finalmente la bella stagione si avvicina e le giornate diventano sempre più calde: il 25 aprile 2026, giornata nazionale in cui si celebra la Festa della Liberazione capita proprio al momento giusto, in un sabato che molti italiani trascorreranno all’aria aperta. C’è chi si sta organizzando per un pic nic, e chi invece rimarrà a casa con la famiglia. Di sicuro, in tanti porteranno a tavola un buon pranzo. E se ci si dimentica di acquistare qualcosa di cui si ha bisogno all’ultimo momento? Nessun problema: molti supermercati rimangono aperti, anche se con orari spesso ridotti. E diversi centri commerciali alzano le serrande, per accogliere gli amanti dello shopping festivo.

Supermercati e discount aperti il 25 aprile 2026

Pur con tutte le accortezze del caso, può capitare di dimenticarsi qualcosa di fondamentale in un giorno festivo. Sabato 25 aprile 2026, giornata in cui cade la Festa della Liberazione, molti supermercati e discount aprono le serrande per offrire un servizio importante ai cittadini. Ecco la lista dei negozi che hanno deciso di rimanere aperti (ricordate di controllare gli orari sul sito ufficiale di ciascuna catena, perché possono subire variazioni anche all’ultimo momento):

Aldi : la catena di discount tedesca garantisce punti vendita aperti nella maggior parte dei casi, con orario domenicale dalle 9:00 alle 21:00;

: la catena di discount tedesca garantisce punti vendita aperti nella maggior parte dei casi, con orario domenicale dalle 9:00 alle 21:00; Bennet : i suoi negozi alzano le serrande seguendo l’orario consueto, dalle 8:30 alle 21:30 (salvo eccezioni locali, consultabili sul sito ufficiale);

: i suoi negozi alzano le serrande seguendo l’orario consueto, dalle 8:30 alle 21:30 (salvo eccezioni locali, consultabili sul sito ufficiale); Carrefour : i supermercati aprono in gran parte d’Italia, seguendo l’orario consueto (che può tuttavia subire variazioni locali);

: i supermercati aprono in gran parte d’Italia, seguendo l’orario consueto (che può tuttavia subire variazioni locali); Conad : molti punti vendita alzano le serrande, con orario dalle 8:00 alle 20:30;

: molti punti vendita alzano le serrande, con orario dalle 8:00 alle 20:30; Coop : la catena ha deciso di tenere chiusi tutti i suoi punti vendita, con una nota in cui si specifica che “scegliamo di celebrare tutte le persone che hanno conquistato quella libertà e quei diritti che oggi abbiamo la responsabilità di custodire” (come si legge sul sito ufficiale);

: la catena ha deciso di tenere chiusi tutti i suoi punti vendita, con una nota in cui si specifica che “scegliamo di celebrare tutte le persone che hanno conquistato quella libertà e quei diritti che oggi abbiamo la responsabilità di custodire” (come si legge sul sito ufficiale); Crai : serrande regolarmente aperte per i negozi della catena, che seguono però un orario spezzato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00 (in alcuni casi, dalle 9:00 alle 14:00 senza apertura pomeridiana);

: serrande regolarmente aperte per i negozi della catena, che seguono però un orario spezzato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00 (in alcuni casi, dalle 9:00 alle 14:00 senza apertura pomeridiana); Despar : i negozi tengono aperte le serrande, con orari che possono variare in base al punto vendita;

: i negozi tengono aperte le serrande, con orari che possono variare in base al punto vendita; Esselunga : apertura straordinaria per quasi tutti i punti vendita della catena, con orari dalle 8:00 alle 20:00;

: apertura straordinaria per quasi tutti i punti vendita della catena, con orari dalle 8:00 alle 20:00; Famila : quasi tutti i negozi aprono per il giorno festivo, con orari diversi a livello locale;

: quasi tutti i negozi aprono per il giorno festivo, con orari diversi a livello locale; Il Gigante : i supermercati alzano le serrande, nella maggior parte dei casi con orario dalle 8:30 alle 20:00;

: i supermercati alzano le serrande, nella maggior parte dei casi con orario dalle 8:30 alle 20:00; Iper : sebbene la catena garantisca numerose aperture su tutto il territorio, gli orari potrebbero variare in ciascun punto vendita;

: sebbene la catena garantisca numerose aperture su tutto il territorio, gli orari potrebbero variare in ciascun punto vendita; Lidl : i negozi aprono le serrande con orario standard dalle 8:00 alle 21:30, ma sono previste eccezioni (consultabili sul sito);

: i negozi aprono le serrande con orario standard dalle 8:00 alle 21:30, ma sono previste eccezioni (consultabili sul sito); MD : la maggior parte dei punti vendita apre con orario continuato dalle 8:30 alle 20:00;

: la maggior parte dei punti vendita apre con orario continuato dalle 8:30 alle 20:00; Pam Panorama : ad eccezione di alcune variazioni di orario, i suoi punti vendita restano aperti dalle 8:00 alle 22:00;

: ad eccezione di alcune variazioni di orario, i suoi punti vendita restano aperti dalle 8:00 alle 22:00; Penny Market: tutti i negozi aprono i battenti, seppure alcuni con orario ridotto o spezzato.

Centri commerciali aperti il 25 aprile 2026

Anche se si preannuncia una bella giornata in gran parte d’Italia, molte persone decideranno ugualmente di fare un po’ di shopping in occasione delle festività del 25 aprile 2026. Quali sono i centri commerciali che rimangono aperti anche durante il giorno festivo? Ecco una lista dei più importanti, in tutto il territorio italiano: