Acquisti dell'ultimo momento o voglia di un po' di shopping? Scopriamo quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti martedì 2 giugno 2026

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Sebbene il meteo già negli scorsi giorni abbia preannunciato un cambio di rotta rispetto a questa estate arrivata in anticipo, in molti approfittano della festività del 2 giugno per concedersi un po’ di relax (meglio se all’aria aperta) in compagnia di amici e parenti. E cosa c’è di meglio che non un bel pranzo tutti insieme? Certo, nonostante l’organizzazione può capitare di dimenticarsi qualcosa e dover fare acquisti all’ultimo momento. Scopriamo quali sono i supermercati e i centri commerciali che tengono aperto martedì 2 giugno 2026, per la Festa della Repubblica.

I supermercati aperti il 2 giugno 2026

Pasta fredda, insalatone, bibite ghiacciate e frutta a volontà: sono questi i piatti preferiti da consumare in giornate calde come quelle che ci accompagnano verso l’inizio dell’estate. Se state preparando un pranzo in compagnia e avete dimenticato qualche ingrediente, moltissimi supermercati aprono le serrande anche martedì 2 giugno 2026, il giorno in cui ricorre la Festa della Repubblica. Ecco quali sono (ricordiamo che è meglio sempre controllare sul sito ufficiale di ciascun supermercato per evitare sorprese):

Aldi : i punti vendita della catena sono aperti su tutto il territorio italiano, seguendo però l’orario domenicale;

: i punti vendita della catena sono aperti su tutto il territorio italiano, seguendo però l’orario domenicale; Bennet : i negozi dovrebbero alzare le serrande in tutta Italia, sebbene siano possibili variazioni di orario a livello territoriale;

: i negozi dovrebbero alzare le serrande in tutta Italia, sebbene siano possibili variazioni di orario a livello territoriale; Carrefour : la decisione sull’apertura (e sugli orari) è demandata ad ogni singolo punto vendita, soprattutto per gli Express e i Market;

: la decisione sull’apertura (e sugli orari) è demandata ad ogni singolo punto vendita, soprattutto per gli Express e i Market; Conad : sebbene sia già stata annunciata l’apertura straordinaria, alcuni negozi effettuano orario continuato e altri rimangono aperti solo la mattina;

: sebbene sia già stata annunciata l’apertura straordinaria, alcuni negozi effettuano orario continuato e altri rimangono aperti solo la mattina; Coop e Ipercoop : i negozi della catena aprono le porte in diverse località, ma gli orari possono variare in base al punto vendita;

: i negozi della catena aprono le porte in diverse località, ma gli orari possono variare in base al punto vendita; Crai : anche in questo caso, la gestione delle aperture straordinarie è affidata ad ogni singolo negozio;

: anche in questo caso, la gestione delle aperture straordinarie è affidata ad ogni singolo negozio; Despar : la maggior parte dei punti vendita dovrebbe essere aperta, con orari che variano sul territorio italiano;

: la maggior parte dei punti vendita dovrebbe essere aperta, con orari che variano sul territorio italiano; Esselunga : diversi negozi hanno annunciato con anticipo la loro apertura straordinaria, ma gli orari possono variare in base alle città;

: diversi negozi hanno annunciato con anticipo la loro apertura straordinaria, ma gli orari possono variare in base alle città; Eurospin : la catena demanda la decisione sulle aperture straordinarie ad ogni singolo punto vendita;

: la catena demanda la decisione sulle aperture straordinarie ad ogni singolo punto vendita; Famila : la maggior parte dei punti vendita apre i battenti, ma gli orari (da quelli festivi allo spezzato) variano per ogni negozio;

: la maggior parte dei punti vendita apre i battenti, ma gli orari (da quelli festivi allo spezzato) variano per ogni negozio; Il Gigante : tutti i negozi sono aperti (con orario variabile, a volte solo la mattina), ad eccezione di quelli di Cantello, Villafranca Piemonte e Vinovo;

: tutti i negozi sono aperti (con orario variabile, a volte solo la mattina), ad eccezione di quelli di Cantello, Villafranca Piemonte e Vinovo; Iper : i supermercati della catena sono aperti, con orari da consultare sul sito ufficiale;

: i supermercati della catena sono aperti, con orari da consultare sul sito ufficiale; Lidl : la catena gestisce le aperture straordinarie e gli orari a livello locale;

: la catena gestisce le aperture straordinarie e gli orari a livello locale; MD : anche in questo caso, i punti vendita hanno la gestione delle aperture straordinarie;

: anche in questo caso, i punti vendita hanno la gestione delle aperture straordinarie; Pam Panorama : i negozi della catena alzano le serrande, tendenzialmente con orario ridotto;

: i negozi della catena alzano le serrande, tendenzialmente con orario ridotto; Penny Market : i supermercati della catena gestiscono autonomamente le aperture straordinarie;

: i supermercati della catena gestiscono autonomamente le aperture straordinarie; Unes e U2: gli orari di apertura nel giorno festivo variano in ciascun punto vendita.

I centri commerciali aperti il 2 giugno 2026

Dal momento che in gran parte d’Italia il tempo non è favorevole ad una giornata all’aria aperta, c’è chi decide di concedersi un po’ di shopping. Scopriamo quali sono i centri commerciali che aprono i battenti martedì 2 giugno 2026: