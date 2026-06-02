I supermercati e i centri commerciali aperti il 2 giugno 2026
Acquisti dell'ultimo momento o voglia di un po' di shopping? Scopriamo quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti martedì 2 giugno 2026
Sebbene il meteo già negli scorsi giorni abbia preannunciato un cambio di rotta rispetto a questa estate arrivata in anticipo, in molti approfittano della festività del 2 giugno per concedersi un po’ di relax (meglio se all’aria aperta) in compagnia di amici e parenti. E cosa c’è di meglio che non un bel pranzo tutti insieme? Certo, nonostante l’organizzazione può capitare di dimenticarsi qualcosa e dover fare acquisti all’ultimo momento. Scopriamo quali sono i supermercati e i centri commerciali che tengono aperto martedì 2 giugno 2026, per la Festa della Repubblica.
I supermercati aperti il 2 giugno 2026
Pasta fredda, insalatone, bibite ghiacciate e frutta a volontà: sono questi i piatti preferiti da consumare in giornate calde come quelle che ci accompagnano verso l’inizio dell’estate. Se state preparando un pranzo in compagnia e avete dimenticato qualche ingrediente, moltissimi supermercati aprono le serrande anche martedì 2 giugno 2026, il giorno in cui ricorre la Festa della Repubblica. Ecco quali sono (ricordiamo che è meglio sempre controllare sul sito ufficiale di ciascun supermercato per evitare sorprese):
- Aldi: i punti vendita della catena sono aperti su tutto il territorio italiano, seguendo però l’orario domenicale;
- Bennet: i negozi dovrebbero alzare le serrande in tutta Italia, sebbene siano possibili variazioni di orario a livello territoriale;
- Carrefour: la decisione sull’apertura (e sugli orari) è demandata ad ogni singolo punto vendita, soprattutto per gli Express e i Market;
- Conad: sebbene sia già stata annunciata l’apertura straordinaria, alcuni negozi effettuano orario continuato e altri rimangono aperti solo la mattina;
- Coop e Ipercoop: i negozi della catena aprono le porte in diverse località, ma gli orari possono variare in base al punto vendita;
- Crai: anche in questo caso, la gestione delle aperture straordinarie è affidata ad ogni singolo negozio;
- Despar: la maggior parte dei punti vendita dovrebbe essere aperta, con orari che variano sul territorio italiano;
- Esselunga: diversi negozi hanno annunciato con anticipo la loro apertura straordinaria, ma gli orari possono variare in base alle città;
- Eurospin: la catena demanda la decisione sulle aperture straordinarie ad ogni singolo punto vendita;
- Famila: la maggior parte dei punti vendita apre i battenti, ma gli orari (da quelli festivi allo spezzato) variano per ogni negozio;
- Il Gigante: tutti i negozi sono aperti (con orario variabile, a volte solo la mattina), ad eccezione di quelli di Cantello, Villafranca Piemonte e Vinovo;
- Iper: i supermercati della catena sono aperti, con orari da consultare sul sito ufficiale;
- Lidl: la catena gestisce le aperture straordinarie e gli orari a livello locale;
- MD: anche in questo caso, i punti vendita hanno la gestione delle aperture straordinarie;
- Pam Panorama: i negozi della catena alzano le serrande, tendenzialmente con orario ridotto;
- Penny Market: i supermercati della catena gestiscono autonomamente le aperture straordinarie;
- Unes e U2: gli orari di apertura nel giorno festivo variano in ciascun punto vendita.
I centri commerciali aperti il 2 giugno 2026
Dal momento che in gran parte d’Italia il tempo non è favorevole ad una giornata all’aria aperta, c’è chi decide di concedersi un po’ di shopping. Scopriamo quali sono i centri commerciali che aprono i battenti martedì 2 giugno 2026:
- Shopville Gran Reno (Bologna);
- Le Gru (Torino);
- Centro Commerciale Marcianise (Napoli);
- Castel Romano Designer Outlet (Roma);
- Euroma2 (Roma);
- Il Centro (Arese);
- Bicocca Village (Milano);
- Merlata Bloom (Milano);
- I Gigli (Firenze);
- Conca d’Oro (Palermo).
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