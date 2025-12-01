Superluna fredda in Italia: quando e dove vederla

Superluna fredda 2025 in Italia, ecco quando e dove vedere il fenomeno che fa apparire la Luna più grande e luminosa: la prossima volta sarà nel 2042

In Italia sarà presto visibile la Superluna fredda: un fenomeno spettacolare raro e da non perdere assolutamente, perché per il prossimo bisognerà aspettare fino al 2042.

Superluna fredda: quando e dove vederla in Italia

La Superluna fredda sarà visibile in Italia nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025: la Luna apparirà l’8% più grande rispetto a una Luna piena normale, perché si troverà al perigeo, il punto più vicino alla terra.

La fase massima della Luna Piena è prevista per le ore 00.14 del 5 dicembre. La Luna, comunque, apparirà completamente illuminata anche nelle notti precedenti e in quelle successive, offrendo uno spettacolo altrettanto suggestivo.

Alle 00.14 del 5 dicembre, il nostro satellite si troverà a una distanza di appena 363.932 chilometri dal perigeo: tale distanza minima dal punto lunare più vicino alla Terra consentirà alla luna di apparire più grande e più luminosa rispetto a un plenilunio normale.

La prossimità con il solstizio d’inverno, inoltre, permetterà alla Luna di raggiungere l’altezza massima nel firmamento dell’emisfero boreale, arrivando a una posizione che si verificherà con queste caratteristiche nel 2042. Discorso diverso, invece, per l’emisfero meridionale, dove il nostro satellite naturale apparirà nella posizione più bassa.

Cos’è la Superluna fredda e quando si verifica

Il nome di Luna Fredda, Cold Moon, affonda le radici nelle tradizioni dei nativi americani e generalmente indica l’inizio della stagione invernale e delle giornate caratterizzata dal freddo rigido e dalle gelate. Questo plenilunio è noto anche come Long Night Moon, la Luna delle Lunghe Notti, in quanto è il più prossimo al solstizio d’inverno che quest’anno cade alle 16.04 del 21 dicembre e va a illuminare la serie di notti più estese dell’anno.

Il fenomeno della Superluna non è un vero e proprio fenomeno astrologico, ma ha origini popolari: in questo caso si parla di Superluna o Luna piena Fredda. Quella del 5 dicembre sarà l’ultima Superluna dell’anno, il fenomeno per cui il nostro satellite naturale appare più grande e molto più luminoso rispetto a una Luna Piena normale.

Fenomeni analoghi recenti: Superluna Blu e Luna piena del Cervo

Fenomeni analoghi si sono verificati anche di recente, come la Superluna blu del 19 agosto 2024 in Italia: a dispetto del nome, non ha nulla a che vedere con il colore blu, ma indica il momento in cui il satellite naturale è nella fase di Luna Piena e allo stesso tempo al suo perigeo, apparendo all’occhio umano molto più grande del solito.

Nel mese di maggio del 2021, invece, in Italia è stata visibile la Superluna, un grande ritorno: per l’occasione l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha deciso di organizzare un evento straordinario, dando vita a una diretta osservativa in contemporanea da diversi punti distribuiti su tutto il territorio italiano.

Molto più recente, invece, il fenomeno della Luna piena del Cervo che si è verificato alle ore 22:37 italiane del 10 luglio del 2025: in quell’occasione, pur avendo raggiunto il plenilunio, non si è potuto parlare di Superluna, perché la distanza dalla Terra è stata di circa 391.745 chilometri, leggermente superiore rispetto al limite delle Superlune, che si verificano quando la Luna si trova entro 361.000 chilometri dal nostro pianeta.