La nuova area di Tor Vergata ospiterà il suo primo live, l'attesissimo super concerto di Ultimo: l'organizzazione è così capillare da aver "rivoluzionato" Roma

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per quello che si sta rivelando l’evento più atteso dell’anno: si tratta del maxi concerto di Ultimo a Roma, un appuntamento che sta già attirando migliaia di persone da ogni parte d’Italia (e non solo). Il live “Ultimo – La favola per sempre” sarà il primo – di una lunga serie – ad andare in scena presso la nuova area concerti all’aperto, realizzata per ospitare i più grandi eventi nella capitale. E sarà un vero e proprio esperimento, organizzato in maniera talmente capillare da aver “rivoluzionato” la città di Roma, sia dal punto di vista dell’accoglienza che della mobilità. Scopriamo cosa succederà per il concerto di Ultimo.

Quando e dove si tiene il super concerto di Ultimo a Roma

È un vero e proprio piano d’accoglienza quello organizzato in vista del super concerto di Ultimo che si terrà a Roma, con l’obiettivo di rendere l’esperienza indimenticabile per i numerosi spettatori che sono attesi all’evento. Ma andiamo con ordine: il live “Ultimo – La favola per sempre”, che è già stato ribattezzato come “Il grande raduno degli Ultimi”, è in programma per sabato 4 luglio 2026. Il luogo scelto per ospitare l’appuntamento più atteso dell’anno è la nuova area concerti situata nel quartiere di Tor Vergata, presso Piazzale Giovanni Paolo II (all’interno del cortile dell’Università di Tor Vergata).

Questo sarà il primo live della storia a raggiungere la sua capienza massima, tanto che si parla già di record. Il concerto, sold out già da tempo, ospiterà ben 250mila persone: l’allestimento per l’evento di Ultimo ha richiesto giorni di lavoro, per la realizzazione del palco lungo 140 metri, con 34 torri alte 33 metri per sorreggere la struttura, 2.500 metri quadrati di schermi led ad alta risoluzione e oltre 1.500 punti luce, come riporta “SkyTg24”. Moltissimi fan hanno già raggiunto l’area concerti di Tor Vergata, dove si sono accampati in attesa del maxi evento di Ultimo. E, per l’occasione, la città di Roma sta subendo una vera e propria “rivoluzione”.

Il piano di accoglienza per il concerto di Ultimo a Roma

Visto il largo anticipo con cui i fan si sono accalcati presso l’area concerti di Tor Vergata, è stato approntato un piano di accoglienza speciale, fortemente voluto anche da Niccolò Moriconi – alias Ultimo. Vivo Concerti, che ha organizzato l’evento, si è impegnata per allestire spazi confortevoli per i fan, con un ampio tendone coperto, servizi igienici riservati e un punto bar dedicato, oltre ad un presidio di sicurezza specifico, come riporta “RomaToday”.

Naturalmente, il fulcro dell’organizzazione riguarda il 4 luglio, sera in cui si terrà il super raduno di Ultimo: sul progetto live si sta lavorando ormai da più di un anno, con la collaborazione di Roma Capitale, dell’assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato e del rettore dell’Università di Tor Vergata. Per far fronte al grande caldo di questi giorni e al numero record di persone attese al concerto, ai varchi d’ingresso e nei Pit sono stati installati dei nebulizzatori d’acqua. Sono inoltre stati previsti dei mezzi dedicati per rinfrescare gli spettatori, in modo da rendere ancora più piacevole l’esperienza.

Ma la “rivoluzione” più grande riguarda la mobilità: grazie alla disponibilità di Atac, al termine del concerto di Ultimo le linee metro A, B e C resteranno aperte per tutta la notte. Sarà attivo un servizio gratuito di navette per collegare la stazione Anagnina all’area concerti di Tor Vergata, sia all’andata che al ritorno. I fan dovranno procurarsi il biglietto metro per raggiungere la zona del raduno, mentre il ritorno è già incluso nel biglietto del concerto. Per chi invece si muoverà in auto, sono stati allestiti dei parcheggi ufficiali prenotabili in anticipo, nonché delle aree dedicate al servizio Kiss & Go per farsi accompagnare e recuperare presso l’area concerti.