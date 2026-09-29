Super attico a Jesolo venduto a 6,5 milioni: chi è l'acquirente

Jesolo Lido Design District, il super attico in cima alla Richard Meier Tower venduto alla cifra record di 6,5 milioni di euro: chi lo ha comprato

Un attico a Jesolo è stato venduto al prezzo di 6,5 milioni di euro, probabilmente la cifra più elevata di sempre nella località balneare del Veneto: l’immobile in questione fa parte dello Jesolo Lido Design District, il quartiere nato dall’iniziativa della famiglia di costruttori dell’Alto Adige Reichegger e dall’ingegno dell’archistar Richard Meier di New York.

Jesolo, attico venduto a 6,5 milioni: chi lo ha comprato

Il super attico venduto per 6,5 milioni di euro si trova all’estremità della Richard Meier Tower: come riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’ideatore dello Jesolo Lido Design District Peter Reichegger ha spiegato che l’acquirente è un facoltoso veneto.

Lo stesso Reichegger ha raccontato come è nata l’idea del distretto: “Sono arrivato a Jesolo nel 1994 e qui non c’era un cantiere, nulla. Ho visto un litorale bello, da valorizzare perché in quest’area c’erano costruzioni in disuso. Abbiamo deciso di investire.

L’ho sempre detto: non si può vendere una residenza in torre e poi, una volta sceso, far trovare il nulla alla base. Qui le persone trovano otto piscine, una spa, un’area fitness, giardino, parcheggi interrati, portineria e golf car per gli spostamenti. Qui non si acquista cemento ma un’esperienza per vivere una vacanza che rigenera corpo e mente. Questo spiega anche il valore dei prezzi”.

Su come siano cambiati i prezzi nella località balneare del Veneto, Reichegger ha spiegato: “I prezzi di produzione sono raddoppiati begli anni. Il costo di costruzione è di 500 mila euro per appartamento. La torre è un investimento da 40 milioni”.

E sugli acquirenti: “Prima del Covid erano al 95% veneti, poi dal 2021 è cambiato il mondo, è arrivata la clientela che ha sostituito Jesolo con mete lontane: polacchi, romeni, bulgari, cechi, sloveni, hanno capito che questo progetto ha un valore anche nel tempo. Alcuni clienti hanno acquistato più di una residenza”.

Dal Palazzo Comunale di Jesolo hanno escluso che la vendita record possa rappresentare l’inizio di un aumento generalizzato delle quotazioni immobiliari della città: “Queste vendite sono una buona notizia perché danno valore alla città – ha spiegato il sindaco Christofer De Zotti – confermano che Jesolo attrae, è dinamica, offre servizi e sicurezza. Ora però dobbiamo accompagnare questa realtà allo sviluppo dei residenti, programmando nuove residenze a prezzi adeguati e non certo per finalità turistiche. Su questo fronte guardiamo con interesse al nuovo piano del Governo”.

Cos’è lo Jesolo Lido Design District

Lo Jesolo Lido Design District è un quartiere residenziale situato sul litorale di Jesolo, indicata come una delle località più amate d’Italia per le vacanze al mare del 2026.

Sono due le menti che hanno partorito il progetto: Peter Reichegger, rampollo della famiglia di costruttori Reichegger dell’Alto Adige, e l’archistar newyorkese Richard Meier che ha firmato il master plan degli edifici.

Il quartiere è stato pensato per essere abitato 365 giorni all’anno e per unire la tranquillità della vita sul mare a tutti i comfort più moderni. Il distretto rappresenta un modello di città aperta e connessa, con ampi spazi verdi e aree pedonali.

Il simbolo del quartiere è la Richard Meier Tower, una torre di quasi 90 metri che ospita lussuose residenze panoramiche con vetrate sul mare, compreso l’attico venduto a 6,5 milioni di euro.