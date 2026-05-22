Interrotta dai carabinieri la festa con Mick Jagger a Stromboli per la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher: cosa è successo

Una festa andata in scena a Stromboli, con Mick Jagger, è stata interrotta dai carabinieri, intervenuti per far rispettare un’ordinanza sindacale che vieta la musica nei locali di mercoledì.

Perché è stata interrotta la festa con Mick Jagger a Stromboli

Nella serata di mercoledì 20 maggio 2026, sull’isola di Stromboli è stata organizzata una festa privata per la fine delle riprese di ‘Three Incestuous Sisters’, film diretto da Alice Rohrwacher.

Al party, pieno di vip, era presente anche Mick Jagger che ha avuto un ruolo nel nuovo film della regista italiana: peccato che la festa sia stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri, probabilmente su segnalazione di qualche residente desideroso di far rispettare l’ordinanza sindacale che vieta la musica nei locali di Stromboli di mercoledì sera.

I rappresentanti delle forze dell’ordine, arrivati sul luogo, hanno constatato che da un piccolo altoparlante stava uscendo musica a un volume non esagerato, ma non hanno potuto fare altro che ordinare di spegnere, per via dell’ordinanza sindacale. L’interruzione causata dagli agenti ha creato perplessità tra gli invitati che stavano solo festeggiando la fine delle riprese con un po’ di musica: come riportato da ‘Ansa’, seppur a malincuore, i presenti al party hanno rispettato quanto disposto dai carabinieri.

Oltre a Mick Jagger, che in Italia era già stato nel luglio del 2025 quando si era concesso un paio di giorni a Venezia e un tour esclusivo al Palazzo Ca’ d’Oro, alla festa c’erano altri invitati vip: le attrici Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Isabella Rossellini e gli attori Jessie Buckley e Josh O’Connor, giusto per citarne alcuni.

Il frontman dei Rolling Stones, come detto, fa parte del cast del film ‘Three Incestuous Sisters’, tratto dall’omonima opera della scrittrice statunitense Audrey Niffenegger: si tratta di una sorta di fiaba nera, ambientata in una casa isolata sulla scogliera dove vivono tre sorelle, Clothilde, Ophile e Bettine

secondo le indiscrezioni fin qui rivelate, Jagger veste i panni del guardiano del faro di Stromboli.

La reazione della Pro Loco di Stromboli

Dell’episodio avvenuto per la fine delle riprese del film ‘Three incestuous sisters’ ha parlato Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli: “È l’ennesimo segnale di un territorio che, anziché essere valorizzato e supportato dopo un inverno di gravi carenze e abbandono, si ritrova penalizzato anche nei suoi momenti di aggregazione e visibilità – le parole di Rosa Oliva riportate da ‘Adnkronos’ – un’isola dalla rilevanza internazionale come la nostra merita una gestione amministrativa all’altezza, capace di prevenire i problemi e di far dialogare le realtà locali, anziché ridursi a interventi tardivi o punitivi”.

Secondo la presidente della Pro Loco Amo Stromboli, il sindaco di Lipari “avrebbe dovuto dare il benvenuto agli ospiti, o almeno un saluto e un ringraziamento per l’apporto determinante all’economia delle Eolie e alla loro visibilità. Si vive di turismo nelle nostre isole”.

Nel rammaricarsi per quanto accaduto Rosa Oliva si è messa a disposizione di Mick Jagger, invitandolo pubblicamente a tornare sull’isola di Stromboli, paradiso terrestre delle Eolie, tra le perle del Mediterraneo:

“Siamo davvero rammaricati per quanto è successo e chiediamo scusa a nome dell’intera comunità eoliana. Non entriamo nel merito di quanto è successo a causa dell’ordinanza sindacale, ma noi e tutti i nostri partner invitiamo ufficialmente Mike Jagger a venire da noi, nostro ospite. Scelga il mezzo con il quale venire, l’isola che preferisce e la data per organizzare un’altra serata: noi siamo pronti. Le isole Eolie sono ospitali da migliaia di anni e ci sono situazioni in cui servirebbe solo un po’ il buonsenso”.