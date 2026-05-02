I borghi italiani stregano gli stranieri: chi sono e cosa cercano

Gli stranieri amano i borghi italiani, prenotano in anticipo e scelgono esperienze legate a relax e paesaggi secondo i dati sulla primavera 2026

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I borghi italiani conquistano gli stranieri secondo i dati sulle prenotazioni per la primavera 2026: ecco tutto quello che serve sapere.

Da dove arrivano gli stranieri nei borghi italiani

I dati analizzati da Ruralis hanno restituito una fotografia molto nitida dei flussi turistici, dove gli italiani rappresentano la quota principale delle prenotazioni, pari a circa il 59%.

Ma il dato più significativo riguarda il comportamento degli ospiti internazionali, capaci di muoversi con largo anticipo rispetto al mercato interno. Nel dettaglio, la finestra media di prenotazione raggiunge i 99 giorni per gli stranieri, contro gli 80 giorni registrati per gli italiani, uno scarto vicino alle tre settimane che avrebbe un impatto diretto sull’occupazione delle strutture, soprattutto nei mesi primaverili.

Tra i Paesi più presenti si distinguono Stati Uniti, seguiti da Germania e Francia, mentre una quota restante si è distribuita tra altre destinazioni europee e internazionali.

Osservando invece la capacità di programmare il viaggio, emergono differenze ancora più marcate. I turisti che viaggiano in Italia provenienti dal Regno Unito mostrano il maggiore anticipo, con una media superiore ai quattro mesi, seguiti da australiani, tedeschi, olandesi e cechi; un dato che suggerirebbe un approccio più strutturato al viaggio, spesso accompagnato da una maggiore stabilità nelle prenotazioni.

Come riportato su Comunicato Stampa di Ruralis, Nicolas Verderosa, CEO dell’azienda, ha sottolineato: “Quello che emerge con chiarezza è che i mercati esteri si muovono prima e con una disponibilità di spesa più alta. Per i proprietari avere l’annuncio aggiornato e il calendario aperto in anticipo rappresenta un vantaggio competitivo concreto”.

Un ulteriore elemento ha riguardato la variazione nei tempi di prenotazione tra aprile e maggio: se per il primo mese il comportamento è rimasto in linea con l’anno precedente, per il secondo si registra già un leggero rallentamento, attribuito a un contesto internazionale incerto che sembra incidere sulle decisioni di viaggio.

Cosa cercano gli stranieri in Italia

Accanto alla provenienza geografica, l’analisi mette in luce un cambiamento nelle motivazioni che guidano la scelta degli stranieri di soggiornare in Italia e in particolare nei borghi della penisola, preferenza accordata dall’esperienza complessiva offerta dalla struttura e dal territorio circostante.

In questo contesto si apre una riflessione sul patrimonio immobiliare dei borghi italiani, dove molte abitazioni risultano utilizzate solo in modo occasionale, mentre la domanda turistica continua a crescere e a strutturarsi.

Verderosa ha evidenziato: “In Italia esistono centinaia di migliaia di case nei borghi lasciate inutilizzate per gran parte dell’anno. È un patrimonio che si deteriora, perde valore e non genera nulla. Chi decide di metterlo a reddito tramite gli affitti brevi non sta solo intercettando una domanda in crescita, sta preservando il proprio immobile, coprendo i costi di gestione, guadagnando e aumentando il suo valore, anche in ottica di una futura vendita. I dati ci dicono che la domanda c’è e la stagione giusta per iniziare è adesso”.

Nel complesso, i dati delineano un quadro in evoluzione, in cui i turisti stranieri nei borghi italiani si sono confermati una componente sempre più determinante; la capacità di intercettare questa domanda, con strumenti adeguati e tempistiche anticipate, diventa un fattore decisivo per la valorizzazione delle aree interne e per la sostenibilità del turismo locale.

Tra i criteri più utilizzati nelle ricerche online sui borghi italiani più amati emergono anche caratteristiche legate alla qualità della struttura, come la presenza di una piscina o di un’area relax, la possibilità di vivere a contatto con la natura e la disponibilità di panorami suggestivi assumono un ruolo centrale.

Un altro aspetto rilevante riguarda la tipologia di alloggio preferita, ad esempio le abitazioni intere, piuttosto che le singole stanze, registrano performance migliori, soprattutto tra gli ospiti internazionali, che dimostrano una propensione verso soggiorni più autonomi.