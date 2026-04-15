Le strade più belle al mondo, un'italiana in Top 5
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C’è anche un pizzico di Italia tra le strade più belle al mondo, nella nuova classifica che ci porta alla scoperta di luoghi a dir poco incantevoli. A stilarla è Autotrader, popolare sito che si occupa della vendita di automobili e altri veicoli: redatta con la collaborazione di alcuni esperti, la Top 10 incorona quelle che sono le strade lungo le quali è più piacevole guidare, sulla base di alcune caratteristiche come il meteo ideale, il panorama da sogno e la carenza di traffico. Ecco la classifica completa.
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