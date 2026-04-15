Le strade più belle al mondo, un'italiana in Top 5

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

C’è anche un pizzico di Italia tra le strade più belle al mondo, nella nuova classifica che ci porta alla scoperta di luoghi a dir poco incantevoli. A stilarla è Autotrader, popolare sito che si occupa della vendita di automobili e altri veicoli: redatta con la collaborazione di alcuni esperti, la Top 10 incorona quelle che sono le strade lungo le quali è più piacevole guidare, sulla base di alcune caratteristiche come il meteo ideale, il panorama da sogno e la carenza di traffico. Ecco la classifica completa.