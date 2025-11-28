Le strade più belle d'Europa nel 2025: una è in Italia

Svelate quali sono le strade più belle d'Europa secondo la rivista 'Time Out': nella nuova classifica del 2025 troviamo anche una via italiana

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Anche quest’anno la rivista ‘Time Out’ ha stilato la classifica delle strade più belle d’Europa: nella graduatoria trova spazio anche una via italiana, eletta tra le più “cool” del Vecchio Continente.

Le strade più belle d’Europa nel 2025: c’è una via italiana

L’unica italiana presente all’interno della classifica dedicata alle vie più cool d’Europa è via Panisperna, a Roma: si trova nel cuore dell’affascinante rione Monti, tra i più antichi della Capitale. Lungo la strada si alternano palazzi del Settecento come Palazzo Cimarra e Palazzo Falletti di Villafalletto, ma anche la splendida chiesa di San Bernardino da Siena e l’elegante Villa Aldobrandini.

Situata nel Centro Storico di Roma, la strada è famosa anche per aver ospitato il gruppo di giovani fisici guidati da Enrico Fermi e ribattezzati come i ragazzi di via Panisperna. Gli scienziati, quasi tutti molto giovani, operarono presso il Regio istituto fisico dell’Università di Roma che fino al 1935 era ubicato proprio al civico 90 di via Panisperna.

La scoperta più significativa del gruppo di scienziati capitanato da Enrico Fermi fu la proprietà dei neutroni lenti che qualche anno dopo valse a Fermi il premio Nobel per la fisica e diede il là alla realizzazione del primo reattore artificiale a fissione nucleare, importante passo in avanti per la bomba atomica.

Cosa fare e vedere a via Panisperna

Su ‘TimeOut’, a proposito di via Panisperna, si legge: “A pochi passi dalla folla del Colosseo, Monti è uno dei rioni più affascinanti di Roma e via Panisperna, la sua strada più graziosa, sta vivendo un momento di particolare splendore.

Un tempo sede di lavoro del fisico premio Nobel Enrico Fermi e dei leggendari ragazzi di via Panisperna, questa strada acciottolata collega il Foro Romano a Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali di Roma, nonché la chiesa in cui Papa Francesco ha chiesto di essere sepolto. Fiancheggiata da bar e trattorie storiche, oggi via Panisperna ospita uno dei migliori nuovi boutique hotel della città, Casa Monti, un rifugio fantasioso con camere lussuose e un intimo bar sul rooftop”.

Sempre su ‘Time Out’ si consiglia di dirigersi in un nuovo ed elegante ristorante aperto nella via di Roma, sedersi su uno sgabello davanti alla cucina a vista e osservare gli chef al lavoro, magari sorseggiando un buon calice di vino. Ai turisti si consiglia anche di provare un bar sotterraneo con musica dal vivo e di sbirciare nei giardini nascosti di Villa Aldobrandini, così da ammirare uno scorcio di città dall’alto.

Il resto della classifica

Al primo posto della classifica di ‘Time Out’ dedicata alle vie più cool d’Europa troviamo Rua do Bonjardim a Porto, in Portogallo, seguita da Maybachufer a Berlino, in Germania e da via Olympou a Salonicco, in Grecia. Davanti a via Panisperna troviamo Rue de Flandre a Bruxelles, in Belgio, e Rue des Gravilliers a Parigi, in Francia, rispettivamente in quarta e quinda posizione.

Calle del Barquillo a Madrid, in Spagna, occupa il settimo posto, seguita da due strade britanniche: Blackstock Road a Londra e Northdown Road a Margate. A livello mondiale, invece, al primo posto c’è Rua do Senado a Rio de Janeiro in Brasile, seguita da Orange Street a Osaka, in Giappone.