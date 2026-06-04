Strade chiuse e divieti: la Sicilia si ferma per Dua Lipa

Tutto è pronto per i festeggiamenti di Dua Lipa e Callum Turner: la coppia, dopo le nozze a Londra, è attesa in Sicilia e sono già scattati i primi divieti

Grande fermento per quello che è senza dubbio l’evento più atteso dell’anno: Dua Lipa e Callum Turner, che si sono appena sposati con rito civile a Londra, stanno per arrivare in Sicilia e vi rimarranno per tre giorni – tanto dureranno i festeggiamenti, in alcune delle location più suggestive dell’isola. Tutto è già pronto a Palermo e a Bagheria, dove si terrà il ricevimento. Naturalmente, i residenti vivranno da vicino questo momento speciale. Per loro, ci sarà anche qualche disagio: tra strade chiuse e contratti di riservatezza, ecco cosa sta succedendo in Sicilia.

Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia per la festa di nozze

Che l’Italia fosse stata scelta come location per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner non era certo un segreto: la coppia era già stata avvistata più volte in Sicilia, e di recente la cantante aveva fatto un sopralluogo assieme a Donatella Versace, la stilista che si è occupata della realizzazione dei molteplici abiti da sposa che verranno indossati nel corso dei festeggiamenti. Quello che nessuno sapeva, però, è che i due fidanzati avessero un piano diverso in mente. Così, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a sorpresa a Londra, presso l’Old Marylebone Town Hall: il rito civile si è tenuto domenica 31 maggio 2026, alla presenza di appena 8 invitati.

Ma i festeggiamenti saranno in grande stile, proprio come previsto. Dal 5 al 7 giugno 2026, i neo sposi approderanno a Palermo per il ricevimento nuziale, con oltre 300 ospiti che alloggeranno presso Villa Igiea – sono già state riservate tutte le suite dell’hotel, per un totale di due piani completamente blindati. Dua Lipa ha scelto diverse location in città e nei dintorni, tra cui il settecentesco Palazzo Gangi dove si terrà il brindisi di benvenuto e la vicina Galleria d’Arte Moderna (GAM), nel cui cortile Elton John si esibirà per un concerto privato. A Bagheria, invece, il centro dei festeggiamenti sarà la storica Villa Valguarnera, che ospiterà il ricevimento.

Divieti e contratti per i residenti a Palermo e Bagheria

In occasione del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, sull’isola sono scattati i primi divieti. Come riporta “La Repubblica”, gli uomini della security sono già in azione per far sì che i festeggiamenti si svolgano in sicurezza e nel massimo riserbo. A Palermo, piazza Sant’Anna e piazza Croce dei Vespri saranno chiuse al traffico venerdì 5 giugno, come da ordinanza comunale. L’accesso sarà consentito solo allo staff e agli ospiti. Ai residenti è stato fatto firmare un “Non disclosure agreement”: si tratta di un patto di riservatezza che impone il divieto di pubblicare sui social foto o video dell’evento. Inoltre, gli abitanti dovranno comunicare in anticipo quante persone saranno presenti in casa.

Per quanto riguarda la Galleria d’Arte Moderna, resterà chiusa al pubblico a partire dalle ore 14:00 di venerdì 5 giugno, ma gli ospiti potranno tranquillamente visitare le sue sale. A Bagheria, dove si terrà il ricevimento, la polizia municipale ha già messo le transenne: dalle 8:00 di giovedì 4 giugno alle 20:00 di lunedì 8 giugno, la città sarà praticamente off limits. L’ordinanza comunale ha stabilito il divieto di sosta in via Sturzo, corso Umberto, viale Valguarnera e in parte di via De Spuches e di via Gramsci.