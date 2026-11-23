Dai dati delle ultime dichiarazioni dei redditi, pubblicate sulla base della normativa sulla trasparenza, è possibile sapere quanto percepiscono i politici italiani, sia i membri del Governo che i rappresentanti delle opposizioni. Bisogna tenere presente che i dati si riferiscono ai redditi imponibili dei vari politici del nostro Paese e non agli stipendi effettivamente percepiti per la loro attività istituzionale.

Come riportato sul sito ufficiale dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, a osservare gli obblighi di pubblicazione sono “Tutti i soggetti che fanno parte, sia a seguito di elezioni che di nomina, di organi politici di livello statale, regionale e locale. Sono sicuramente organi politici: nei Ministeri il Ministro, il vice Ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, i membri/componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, i membri/componenti del consiglio provinciale, i membri/componenti dell’assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, i membri/componenti del consiglio di amministrazione e dell’assemblea”.