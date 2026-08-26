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Stipendi più alti in Italia: le regioni dove si guadagna di più
L’Osservatorio dell’INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato offre un quadro generale relativo all’andamento generale del mercato del lavoro in Italia, rivelando anche quali sono le regioni, le zone e le città del nostro Paese dove si guadagna di più.
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