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Stipendi più alti in Italia: le regioni dove si guadagna di più

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

L’Osservatorio dell’INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato offre un quadro generale relativo all’andamento generale del mercato del lavoro in Italia, rivelando anche quali sono le regioni, le zone e le città del nostro Paese dove si guadagna di più.

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