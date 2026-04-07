Stefano De Martino ha venduto la barca Santiago: quanto valeva

Stefano De Martino ha venduto la sua barca Santiago: quanto vale l'imbarcazione del presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027

Sui social sta girando da qualche ora un video intitolato “L’ex barca di Stefano De Martino“: mostra un gruppo di persone brindare a bordo di un’imbarcazione che dovrebbe essere quella appartenuta, fino a poco tempo fa, al noto conduttore televisivo. La notizia della cessione è stata poi confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

De Martino vende la barca Santiago: quanto vale

Secondo le informazioni di Parpiglia riportate da ‘Today.it’, Stefano De Martino ha acquistato la barca in questione nel 2019, quando aveva commissionato l’imbarcazione a un maestro artigiano di Castellammare di Stabia, uno dei pochi che ancora oggi costruiscono gozzi sorrentini seguendo la tradizione, con legni pregiati e lavorazione artigianale.

Per il giornalista il valore stimato dell’imbarcazione si aggirava tra i 250.000 e i 300.000 euro. De Martino aveva chiamato l’imbarcazione Santiago, il nome del figlio nato dal matrimonio con Belen Rodriguez. Nel corso degli anni, la barca è stata spesso protagonista di immagini e video postate sui social dal conduttore televisivo: racconti di momenti di relax tra un impegno lavorativo e l’altro.

Entrando più nello specifico, l’imbarcazione è un Positano Open 38 della lunghezza di 11,5 metri: gli spazi interni sono finemente arredati con dettagli in legno pregiato e possono accogliere fino a 16 persone con 6 posti letto. Sempre per quanto riguarda gli interni, troviamo bagno full optional e angolo cottura. All’esterno l’open space, ideale per prendere il sole, è caratterizzato da un salotto con divani e cuscini.

Dopo circa sette anni, dunque, Stefano De Martino si separa dall’imbarcazione che lo ha accompagnato in tanti giorni di relax in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici tra Capri e le isole pontine.

Il nuovo nome dell’imbarcazione

Come detto la notizia della cessione dell’imbarcazione di Stefano De Martino è stata anticipata da un video diventato virale su TikTok: mostra un gruppo di persone festeggiare a bordo di una barca con la didascalia “L’ex barca di Stefano De Martino”. Sotto il video qualcuno ha provato a mettere in dubbio l’identità della barca, ma l’autore del contenuto ha confermato che si tratta proprio del gozzo del presentatore.

I più attenti hanno notato un particolare: la barca non si chiama più Santiago ma è stata rinominata Lions. Il nuovo proprietario ha rimosso il nome scritto a caratteri cubitali che spiccava a poppa, personalizzando a suo piacimento la denominazione del gozzo.

Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico: negli ultimi anni ha ottenuto un grande successo con il programma ‘Affari Tuoi’ in onda ogni sera su Rai 1 ed è stato scelto come conduttore del Festival di Sanremo del 2027.

L’annuncio del passaggio di consegne tra Carlo Conti e Stefano De Martino è arrivato durante la finale dell’edizione 2026 del Festival, direttamente dal palco del Teatro Ariston di Sanremo. In quell’occasione Carlo Conti è sceso in platea per raggiungere il conduttore e consegnare simbolicamente il testimone al collega.

I due sono poi saliti sul palco da dove Carlo Conti ha dichiarato: “Vi posso ufficialmente annunciare che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico della prossima edizione”. Rivolgendosi al collega, gli ha detto: “Ti meriti questo incarico, questo passaggio in questa bellissima carriera che ti stai costruendo”.