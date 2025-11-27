A Pesaro la statua di Luciano Pavarotti è stata inglobata all'interno della pista di pattinaggio sul ghiaccio causando discussioni e polemiche

A Pesaro, città patria di Gioachino Rossini e città legata alla musica, la statua dedicata a Luciano Pavarotti è diventata negli ultimi giorni il centro di un acceso dibattito. Il monumento in bronzo, inaugurato nell’aprile 2024, era stato visto come un omaggio sentito al Maestro modenese scomparso nel 2007. L’allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio in occasione delle festività natalizie, però, ha messo la statua in una posizione che sta facendo discutere. Su questo è intervenuta anche Nicoletta Mantovani, moglie di Pavarotti.

Polemica a Pesaro per la statua di Pavarotti

La statua di Luciano Pavarotti, nato a Modena il 12 ottobre 1935, è stata inaugurata un anno fa a Pesaro, Città Capitale italiana della cultura 2024. Collocata in piazzale Lazzarini, proprio vicino al Teatro Rossini, la scultura raffigura Pavarotti con il classico abito da concerto e le braccia aperte. L’inaugurazione, allora, aveva visto la presenza del sindaco, della cittadinanza e della stessa Nicoletta Mantovani, vedova del tenore.

L’atmosfera celebrativa di un anno e mezzo fa, però, si è improvvisamente ribaltata. Oggi, infatti, la statua di Pavarotti è al centro di una polemica che sta facendo discutere sui social e non solo. La scintilla nasce dalla decisione del Comune di Pesaro di riproporre, per il Natale 2025, la pista di pattinaggio su ghiaccio. Una struttura che nel 2024 non era stata installata, ma che quest’anno l’amministrazione ha deciso di introdurre nuovamente.

La novità, però, è la location: non più in piazza del Popolo, come era avvenuto in precedenza, ma direttamente in piazzale Lazzarini. La pista è stata, quindi, installata esattamente attorno alla statua di Pavarotti. La scelta ha sorpreso molti cittadini poiché è stata costruita inglobando la scultura all’interno del perimetro.

Le immagini pubblicate dal ‘Resto del Carlino’ mostrano il bronzo del Maestro circondato dalle barriere della pista. Per l’amministrazione comunale, la soluzione è stata una semplice scelta logistica per valorizzare la piazza e offrire un’attrazione richiesta in questo periodo. Per altri, però, è un accostamento inappropriato, che sminuisce l’importanza di un artista riconosciuto in tutto il mondo.

La reazione di Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzato. Una cosa bruttissima”

Le fotografie della statua di Pavarotti inglobata nella pista sono arrivate anche a Nicoletta Mantovani, vedova del Maestro. La reazione è stata immediata e il ‘Resto del Carlino’ ha condiviso il suo pensiero: “È una ridicolizzazione di Luciano, una cosa bruttissima”, ha dichiarato. Manifestando tutta la sua delusione al ‘Resto del Carlino’, Nicoletta Mantovani ha poi detto: “Mi dispiace che il Comune abbia permesso una cosa del genere, perché ne va dell’immagine di Luciano, del rispetto nei suoi confronti.”

Dalla morte del tenore, Nicoletta Mantovani si è sempre impegnata per mantenere vivo il ricordo del marito ed è anche Presidente della Fondazione Luciano Pavarotti. A far evolvere la situazione, nelle ultime ore, è stata anche la reazione del sindaco Andrea Biancani sui social.

Il primo cittadino di Pesaro, infatti, con un post ha espresso entusiasmo per la presenza della pista e ha anche aggiunto l’hashtag #DaiUnCinqueAPavarotti. Una linea comunicativa che Nicoletta Mantovani non ha affatto gradito. Secondo Mantovani, se l’intenzione del Comune era mantenere la pista proprio in quella piazza, sarebbe stato più rispettoso spostare temporaneamente la statua di Pavarotti.