C'è grande attesa per l'ultimo capitolo della saga di Star Wars, le cui riprese verranno girate (anche) in Italia: ecco la nuova location svelata

Tra i fan di Star Wars, non si fa altro che parlare del nuovo capitolo della saga: l’ultimo film, che dovrebbe uscire a maggio 2027, sarà una grandissima sorpresa per il pubblico, a partire dalla scelta delle location. Vi compariranno anche alcuni dei più bei paesaggi italiani, che faranno da sfondo a scene già pronte a diventare iconiche. Scopriamo quali sono i luoghi scelti dal regista Shawn Levy per il suo capolavoro.

Star Wars, le riprese in Costiera Amalfitana

Ancora pochissime informazioni sulla trama, se non che il film in prossima uscita sarà del tutto indipendente dalla saga di Star Wars: ci attenderanno nuovi personaggi e un cast d’eccezione, in cui spicca nientemeno che Ryan Gosling. L’attesa è ancora lunga, dato che si parla di maggio 2027 per la prima nelle sale cinematografiche. Nel frattempo, i fan si consolano cercando qualche indizio su ciò che avverrà sul grande schermo. E le location in cui vengono girate le riprese sono davvero d’aiuto, in questo caso.

Negli ultimi giorni, la Costiera Amalfitana è stata sorvolata da un misterioso elicottero in ricognizione. Grande è stata la sorpresa di abitanti e turisti quando, a bordo, si è scoperto esserci Fred North: il direttore della fotografia aerea, accompagnato dallo staff della Helipad Amalfi Coast di Scala, ha potuto ammirare i magnifici paesaggi di Positano, dove probabilmente verranno girate alcune delle scene di Starfighter. North, pilota acrobatico e stunt, ha firmato pellicole mozzafiato tra cui Mission Impossible, Spectre, Fast & Furious e gran parte dei film della Marvel. A questi, si aggiunge ora il nuovo capitolo di Star Wars.

La scelta di ambientare le riprese di Starfighter nel Mediterraneo fornirebbe alcuni indizi importanti sulla trama del film: secondo gli esperti, ciò significherebbe un plausibile ritorno dei protagonisti a Naboo, pianeta già ampiamente esplorato nel corso dei prequel di Star Wars. Questo mondo fantastico è rigoglioso e ricco di paesaggi d’acqua, con lunghe coste rocciose che ricordano proprio quelle della Costiera Amalfitana.

Le altre location italiane di Star Wars

Positano sarà dunque una delle location di Starfighter, ma non l’unica italiana. Alcune scene sono già state girate in Sardegna, come svelato dallo stesso Shawn Levy in un post condiviso su Instagram. “In qualche posto nel Mar Mediterraneo” – recita la didascalia accanto ad una foto dal set, che immortala Ryan Gosling e il suo giovanissimo collega Flynn Gray. I luoghi scelti per le riprese sono, in particolar modo, le spiagge di Cala Li Cossi e di Isola Rossa, situate nel comune di Trinità d’Agultu e Vignola (in provincia di Sassari).

“Abbiamo appena completato il nostro breve periodo di riprese in Sardegna per Star Wars: Starfighter. La produzione è stata resa possibile grazie al generoso supporto e alla discrezione della Sardegna Film Commission, alla dedizione della squadra di produzione locale e alla calorosa ospitalità della comunità. I paesaggi straordinari e il carattere unico della Sardegna hanno offerto uno scenario di grande ispirazione, rendendo l’esperienza memorabile e preziosa per i nostri filmmaker, di cui siamo profondamente grati” – si legge in una nota rilasciata da Lucasfilm, la casa di produzione della saga di Star Wars.