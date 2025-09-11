In vacanza a Capri Sylvester Stallone sorprende con un arrivo scenografico che ricorda l’energia di Rocky e segna una tappa speciale del suo viaggio

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Un’icona di Hollywood attraversa il Mediterraneo con il suo yacht e approda in Italia per un nuovo capitolo di vacanza: è Sylvester Stallone, il leggendario interprete di Rocky e Rambo, che in queste settimane ha scelto le coste più affascinanti. Il divo ha fatto tappa a Capri e il suo approdo non è passato inosservato per una serie di motivi!

Dove è stato visto Stallone durante la sua vacanza a Capri

L’attore si è lasciato vedere tra le strade dell’isola in modo del tutto sorprendente su uno dei mezzi più caratteristici dell’isola: i carrellini elettrici, piccoli veicoli, colorati e silenziosi, fanno parte dell’identità urbana di Capri. Sono indispensabili per spostarsi lungo le viuzze pedonali e garantire servizi e approvvigionamenti E, Muovendosi a passo lento, riescono a raggiungere luoghi impervi come Tiberio o Matermania, dove le automobili non potrebbero mai arrivare.

Nati negli anni Settanta per sostituire i carretti a mano, i carrellini sono oggi omologati alla circolazione stradale e realizzati da aziende specializzate come Bitimec e Simai. Oltre a trasportare merci e bagagli, sono fondamentali anche per le attività quotidiane dei residenti e delle strutture ricettive e senza di loro, la logistica dell’isola sarebbe impensabile, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico.

Il dettaglio che più incuriosisce i visitatori è il codice cromatico. I carrellini di Capri sono una piccola tavolozza in movimento che attraversa ogni giorno le stradine capresi e vedere Sylvester Stallone accomodato su uno di questi non può che trasformarsi in uno spettacolo a sé: l’attore americano sembra fondersi con le abitudini locali, ma al tempo stesso porta con sé un’aura cinematografica che rende la scena memorabile.

Cosa ha fatto Stallone a Capri e con chi

La sua presenza ha richiamato l’attenzione di turisti e curiosi, ma anche confermato il legame che Sylvester Stallone coltiva con l’Italia. Ogni suo arrivo si trasforma in un piccolo evento: questa volta non a bordo di un ring o in una scena d’azione, ma su un umile carrellino elettrico, simbolo di un’isola che continua a incantare celebrità e viaggiatori di tutto il mondo.

Il divo statunitense, 79 anni, ha costruito la sua carriera partendo dal soggetto di Rocky, film che gli è valso due nomination agli Oscar del 1977. Da allora ha scritto, diretto e interpretato decine di titoli, restando legato soprattutto al cinema d’azione e sportivo. Nonostante il successo internazionale, ha sempre mantenuto un rapporto speciale con l’Italia, terra delle sue origini.

Durante la permanenza sull’isola, Stallone si è fermato al ristorante Aurora, a vent’anni esatti dalla sua ultima visita. Ad accoglierlo c’è stata la titolare Mia D’Alessio che, come riportato su ‘La Repubblica’, lo ha definito “simpatico e socievole, abbiamo posato per una foto davanti allo scatto dell’epoca”.

Al suo fianco la moglie Jennifer Flavin e la figlia più giovane, Scarlet, insieme a un ristretto gruppo di amici. Il menù scelto ha incluso alcune specialità tipiche: la celebre pizza all’acqua, gli spaghettini al caviale e i tradizionali ravioli capresi.

Non solo cucina, ma anche convivialità e divertimento hanno segnato il passaggio dell’attore.