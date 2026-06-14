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Gli stadi italiani per Euro 2032: le città favorite
Prosegue la marcia d’avvicinamento agli Europei di calcio del 2032 che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia: in lizza nove stadi di otto diverse città, scopriamo quali.
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