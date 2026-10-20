Stadi e arene più belli al mondo nel 2026: c'è l'Italia

Svelati quali sono gli stadi e le arene più belle al mondo: c'è anche un impianto italiano tra i vincitori del prestigioso Prix Versailles 2026

C’è anche un impianto italiano nell’elenco degli stadi e arene più belli al mondo: si tratta dell’Unipol Dome di Milano, tra i progetti vincitori del Prix Versailles 2026 dedicato alle strutture che si distinguono per audacia architettonica e legame con il territorio.

L’Unipol Dome di Milano tra le arene più belle al mondo

L’Unipol Dome di Milano è un’arena progettata e costruita per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e durante la manifestazione ha assunto il nome di Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena.

Nel corso dei Giochi Olimpici ha ospitato parte dei tornei di hockey su ghiaccio e successivamente i match di hockey su slittino durante i Giochi Paralimpici. La costruzione dell’arena rientra nel contesto di riqualificazione del quartiere di Santa Giulia che si trova nella periferia Sud-Est di Milano.

Anche se l’idea di costruire un impianto polivalente sia nata con la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi, l’Amministrazione Comunale stabilì che sarebbe stato costruito anche qualora fosse sfumata l’opportunità di ospitare i Giochi.

Prima che l’arena fosse completata del tutto, tra il 10 e l’11 gennaio del 2026 è stato inaugurato il campo da hockey su ghiaccio con le Final Four di Coppa Italia e del Campionato di Serie A. Dopo i Giochi Invernali, il 6 maggio all’Unipol Dome di Milano è andato in scena il concerto inaugurale dell’arena di Ligabue.

Con una capienza di 16.000 posti a sedere, l’Unipol Dome è la più grande struttura coperta d’Italia: progettata per essere versatile, può cambiare veste in base agli eventi che ospita, dai concerti alle grandi partite internazionali di sport, passando per le convention aziendale e gli spettacoli comici.

Gli stadi e le arene più belle al mondo del 2026

Oltre all’Unipol Dome di Milano, tra le arene e gli stadi premiati da ne troviamo altri sei, a cominciare dal Coronation Park Centre di Edmonton in Canada, un moderno impianto polifunzionale inaugurato a gennaio 2026.

Due impianti si trovano in Marocco: il Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, stadio da 70.000 spettatori che ha ospitato la finale della Coppa d’Africa del 2025 e ospiterà alcune partite dei Mondiali di Calcio del 2030 che andranno in scena tra Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Uruguay e Paraguay, e il Tangier Grand Stadium di Tangeri.

Insieme all’arena milanese, un solo altro impianto premiato si trova in Europa: è l’Armand Cesari Stadium, impianto sportivo polivalente situato a Furiani, Comune che appartiene all’area metropolitana di Bastia, in Corsica. Il Cesari ospita le partite interne della squadra di calcio del Bastia e in alcune occasioni anche match di rugby.

A completare l’elenco deli impianti premiati con il Prix Versailles del 2026 ci sono lo Xianyang Olympic Sports Centre Stadium di Xianyang, in Cina, e lo One New Zealand Stadium di Christchurch, in Nuova Zelanda. Tre arene tra quelle premiate riceveranno anche il World Title del Prix Versailles nelle categorie Interior o Exterior, con i vincitori che saranno annunciati il 10 dicembre presso la sede dell’UNESCO.

Prix Versailles 2026 Sports