Le temperature autunnali sono ancora miti, tanto che in tutta Italia ci sono diversi stabilimenti balneari che rimangono aperti anche ad ottobre

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Un clima sempre più instabile ha visto l’alternarsi di un weekend decisamente piovoso a giornate che sono già tornate molto calde – almeno per quella che è la media stagionale. Sebbene l’autunno sia ormai arrivato, le temperature consentono ancora, in gran parte d’Italia, di trascorrere qualche ora al mare. E gli stabilimenti balneari ne approfittano, allungando il periodo di apertura sino ad ottobre inoltrato: ecco quali sono i lidi dove potersi godere una giornata di sole in spiaggia.

Al mare in autunno: dove andare

Settembre è da sempre il mese preferito dai turisti meno amanti della folla per andare al mare: le giornate sono ancora calde e le spiagge non sono mai piene, senza contare che i prezzi iniziano finalmente a calare. Ma cosa dire di ottobre? A causa dei cambiamenti climatici, le temperature si fanno via via più miti anche in autunno, tanto che la stagione balneare continua ormai a prolungarsi anno dopo anno. Per il 2025, sono molte le spiagge che ospiteranno ancora un gran numero di bagnanti nelle prossime settimane.

Quella di tenere aperto un lido anche ad ottobre è una scelta azzardata, che trova giustificazione in una richiesta sempre più ampia da parte dei turisti. Non è infatti possibile prevedere eventuali cambiamenti meteorologici improvvisi, che potrebbero verificarsi con piogge intense e mareggiate in grado di provocare gravi danni agli ombrelloni. Tuttavia, per molti stabilimenti il gioco sembra valere la candela: da nord a sud, in Italia sono tanti coloro che decidono di allungare il periodo di apertura sino all’autunno inoltrato.

Gli stabilimenti balneari aperti ad ottobre

Sebbene l’ultimo weekend estivo sia stato caratterizzato in gran parte d’Italia da piogge intense e temperature tipicamente autunnali, il caldo è già tornato a farsi sentire. E così, con il mese di ottobre ormai alle porte, moltissimi stabilimenti balneari hanno deciso di rimanere aperti per accogliere i turisti ancora in cerca di qualche ora di relax in spiaggia. La situazione varia molto da regione a regione, anche in base ai servizi che resteranno offerti in questo periodo di extra apertura.

In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, gli ombrelloni verranno chiusi in tutti gli stabilimenti entro il 30 settembre, mentre alcuni hanno già anticipato allo scorso fine settimana. A pochi passi di distanza, spiagge come Bibione e Jesolo hanno invece deciso di continuare la stagione balneare ancora per un po’, fino ad ottobre inoltrato. Resta escluso il servizio di salvataggio, che si è concluso con la fine dell’estate – in spiaggia sventolerà dunque bandiera rossa, segnale di pericolo per chi vuole fare ancora un ultimo tuffo.

Anche la Toscana si gode gli ultimi scampoli di caldo, lasciando aperti gli ombrelloni in questo inizio di autunno. In Maremma ci sono diversi stabilimenti che hanno ufficializzato il prolungamento della stagione, tra cui alcuni lidi a Capalbio, a Castiglione della Pescaia e a Follonica. La Versilia non è da meno: a Forte dei Marmi c’è l’autorizzazione per continuare ad operare nei bagni sino al 2 novembre.

L’estate si prolunga anche ad Ostia, dove gli stabilimenti rimarranno aperti per tutto il mese di ottobre. E in Sardegna, la situazione non è molto diversa: nonostante una lieve flessione registrata in quasi tutta la regione durante il pieno periodo estivo, c’è stata una grande ripresa e proprio in questi giorni si registra il boom di presenze. Meteo permettendo, dunque, si potrà continuare a nuotare e a fare bagni di sole almeno fino alla fine del mese di ottobre.