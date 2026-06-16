Uno squalo mako di due metri ha abboccato all’amo di due pescatori al largo della costa di Calafuria, nel Livornese, scatenando momenti di paura

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Uno squalo mako di circa due metri ha abboccato all’amo di due pescatori al largo di Livorno, trasformando una normale uscita in barca in un incontro straordinario. L’episodio ha attirato subito l’attenzione perché è avvenuto a poca distanza dalla costa e perché il mako, noto anche come squalo mako pinna corta, è uno degli squali più veloci e potenti al mondo.

Squalo mako pescato a Livorno, cos’è successo

L’ultimo incontro con uno squalo è avvenuto nelle acque davanti a Calafuria, non lontano dalla Torre del Boccale, in un tratto di costa molto conosciuto dai livornesi e molto frequentato. Due pescatori erano usciti per la pesca, ma si sono trovati uno squalo mako che aveva abboccato la lenza. I protagonisti dell’incontro sono Simone Beoni di Pistoia, e Fabio Sagnibene di Montemurlo. Come riporta ‘La Nazione’, i due si trovavano a bordo della propria imbarcazione per una battuta di pesca al tonno. Erano a circa un miglio dalla costa, nella zona di Calafuria, quando qualcosa di inatteso ha iniziato a muoversi nell’acqua vicino alla barca.

A raccontare il momento è stato Simone Beoni, che ha spiegato di aver visto comparire una grossa pinna nera. Riporta sempre ‘La Nazione’ le sue parole: “Avevamo appena pasturato quando dall’acqua ho visto emergere una grossa pinna nera”, ha raccontato il pescatore. Il tempo di capire cosa stesse accadendo e lo squalo aveva già abboccato. L’animale, riconosciuto come uno squalo mako, ha iniziato a dimenarsi con forza, saltando fuori dall’acqua e avvicinandosi più volte all’imbarcazione.

Il momento è stato carico di tensione e paura. Beoni ha ammesso di essersi spaventato, anche perché lo squalo avrebbe colpito più volte la barca nel tentativo di liberarsi. Dopo una lotta durata oltre venti minuti, i due pescatori sono riusciti a tagliare la lenza e a liberare lo squalo. L’animale è così tornato in mare senza essere portato a bordo.

Lo squalo mako, nome scientifico Isurus oxyrinchus, è un predatore agile e veloce, capace di grandi accelerazioni e di salti fuori dall’acqua. Proprio queste caratteristiche spiegano la forza della reazione osservata dai pescatori livornesi. Non bisogna però trasformare l’episodio in un allarme per i bagnanti.

Altri avvistamenti e incontri con squali in Italia

L’episodio di Livorno si inserisce in una serie di avvistamenti e incontri con squali che negli ultimi mesi hanno riportato l’attenzione sulla presenza di questi animali nei mari italiani. Uno dei casi più recenti e più sorprendenti è avvenuto nel Canale di Sicilia, dove un gruppo di sub impegnati in una missione di tutela ambientale ha avvistato uno squalo bianco. I volontari di Ghost Diving e Healthy Seas stavano rimuovendo reti e attrezzature da pesca abbandonate da un relitto quando si sono trovati davanti allo squalo.

Tra gli episodi che hanno fatto più discutere quest’anno c’è anche quello riferito da un turista francese di 28 anni, che ha raccontato di essere stato morso da uno squalo mentre nuotava in Sardegna. Il giovane, che si stava allenando per il triathlon nelle acque vicino alla spiaggia di Monti Russu, ha spiegato di essersi trovato all’improvviso davanti a un esemplare da lui identificato come uno squalo pinna nera.

A maggio, invece, uno squalo di circa tre metri è stato osservato nel porto turistico di Marina Dorica, ad Ancona. Un altro video molto circolato online riguarda il Golfo di Trieste, dove uno squalo verdesca è stato ripreso mentre tentava di catturare un gabbiano sulla superficie dell’acqua. Anche in questo caso, la scena ha avuto grande diffusione perché rara da osservare da vicino, ma rientra nei comportamenti naturali di un predatore marino.