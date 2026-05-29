Nel golfo di Trieste uno squalo verdesca ha attaccato un gabbiano: l'episodio è stato ripreso da un video che è diventato subito virale sui social

Nel golfo di Trieste uno squalo ha attaccato un gabbiano: il video, pubblicato sui social, è diventato virale nel giro di poche ore.

L’attacco dello squalo nel golfo di Trieste

Uno squalo ha attaccato un gabbiano nel golfo di Trieste: come riferito da ‘Il Dolomiti’, l’accaduto è stato ripreso da un socio della società nautica di Grignano, attraverso un filmato condiviso dai profili social dell’Area Marina Protetta di Miramare.

Nel video si vede uno squalo verdesca, della lunghezza di circa due metri, aggirarsi sul pelo dell’acqua e cercare di addentare un gabbiano che galleggiava sulla superficie del mare. Il volatile è riuscito a sfuggire dalle fauci dell’esemplare di predatore marino, ma il filmato è diventato virale sui social, aprendo un dibattito sui possibili pericoli legati alla presenza degli squali.

Dell’episodio ha parlato l’Area Marina Protetta Miramare attraverso un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Facebook: “L’ignaro gabbiano non se l’aspettava di certo ma la sorpresa e l’emozione l’ha vissuta anche chi stava in barca a godersi lo spettacolo. Sotto gli occhi di un socio della Società nautica di Grignano, nel golfo di Trieste si è palesato un maestoso esemplare di verdesca (Prionace glauca), conosciuto anche come squalo blu, una delle specie di elasmobranchi che popolano abitualmente il nostro mare”.

Nel post si legge che l’esemplare di oltre due metri di lunghezza “potrebbe essere uno dei grossi maschi che in questa stagione raggiungono il nord Adriatico, nota zona di nursery di questa e altre specie di squaliformi, per intercettare le femmine ai fini dell’accoppiamento”. E ancora: “I rituali sono piuttosto violenti, il maschio può percorrere anche lunghe distanze per individuare la femmina e quando la intercetta tenta di afferrarla mordendola, soprattutto vicino alle pinne pettorali o ai fianchi. Per fortuna l’evoluzione ha dotato le femmine di una pelle decisamente più spessa rispetto ai maschi”.

Cos’è lo squalo verdesca e perché si trova nell’Adriatico

Lo squalo verdesca, chiamato anche squalo azzurro, appartiene alla famiglia Carcharhinidae che abita nelle acque profonde, temperate e tropicali, in tutto il mondo. Per indole preferisce le temperature più fredde e può migrare anche attraverso lunghe distanze. Gli esemplari di verdesca sono generalmente letargici ma all’occorrenza sanno muoversi anche molto velocemente.

La dieta della verdesca comprende calamari ma anche seppie, polpi pelagici, aragoste, gamberi, granchi, diversi pesci ossei e occasionalmente uccelli marini. Dal 1980 al 2013 sono stati registrati solo tredici attacchi di squali verdesca all’uomo, con quattro morti.

Come spiegato dall’Area Marina Protetta Miramare, la presenza dello squalo verdesca nel Mar Adriatico non è di certo una novità: molti esemplari maschi, durante questa stagione, si dirigono verso il nord per accoppiarsi. Non a caso nel maggio del 2025 avevano fatto il giro d’Italia le immagini di una grande verdesca arrivata vicino alla riva del centro di Trieste.

Sempre stando a quanto riferito dall’ente su Facebook, nei prossimi mesi si potrebbe iniziare a osservare anche i nuovi nati nel golfo di Trieste: “La scorsa estate un piccolo di verdesca di poche decine di centimetri si aggirava davanti agli stabilimenti balneari di Grignano, a ulteriore conferma del nostro mare quale importante nursery di queste specie”.